https://ria.ru/20230220/plan-1853191895.html
Италия оценит мирный план Китая по Украине
Италия оценит мирный план Китая по Украине - РИА Новости, 20.02.2023
Италия оценит мирный план Китая по Украине
Италия хочет ознакомиться и оценить план Китая по мирному урегулированию на Украине из 12 пунктов, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:07
2023-02-20T16:07
2023-02-20T16:07
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антонио таяни
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РИМ, 20 фев – РИА Новости. Италия хочет ознакомиться и оценить план Китая по мирному урегулированию на Украине из 12 пунктов, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. "Мы ожидаем ознакомления с проектом мирного плана Китая из 12 пунктов. Мы его оценим и надеемся, что он направлен в правильную сторону, что китайцы предпринимают действия, чтобы подтолкнуть Россию к тому, чтобы остановить агрессию и сесть за стол мирных переговоров", - заявил он журналистам на полях Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. По его словам, Италия просит "Китай просит помочь России" в том, чтобы приступить к мирным переговорам, "вместо того, чтобы давать РФ военную информацию". Трансляцию его пресс-подхода вел новостной канал Rainews24. Таяни добавил, что на этой неделе на Генассамлее ООН будет представлена резолюция, которая "будет важным посланием солидарности с Украиной".
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в мире, италия, китай, украина, антонио таяни, евросоюз, оон
В мире, Италия, Китай, Украина, Антонио Таяни, Евросоюз, ООН
Италия оценит мирный план Китая по Украине
Глава МИД Италии Таяни: Рим оценит план Китая по мирному урегулированию на Украине