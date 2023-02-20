Рейтинг@Mail.ru
Италия оценит мирный план Китая по Украине - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/plan-1853191895.html
Италия оценит мирный план Китая по Украине
Италия оценит мирный план Китая по Украине - РИА Новости, 20.02.2023
Италия оценит мирный план Китая по Украине
Италия хочет ознакомиться и оценить план Китая по мирному урегулированию на Украине из 12 пунктов, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:07
2023-02-20T16:07
в мире
италия
китай
украина
антонио таяни
евросоюз
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148734/04/1487340441_0:86:3339:1964_1920x0_80_0_0_ffd2da605f23a39c9d9ba7d9769c947f.jpg
РИМ, 20 фев – РИА Новости. Италия хочет ознакомиться и оценить план Китая по мирному урегулированию на Украине из 12 пунктов, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. "Мы ожидаем ознакомления с проектом мирного плана Китая из 12 пунктов. Мы его оценим и надеемся, что он направлен в правильную сторону, что китайцы предпринимают действия, чтобы подтолкнуть Россию к тому, чтобы остановить агрессию и сесть за стол мирных переговоров", - заявил он журналистам на полях Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. По его словам, Италия просит "Китай просит помочь России" в том, чтобы приступить к мирным переговорам, "вместо того, чтобы давать РФ военную информацию". Трансляцию его пресс-подхода вел новостной канал Rainews24. Таяни добавил, что на этой неделе на Генассамлее ООН будет представлена резолюция, которая "будет важным посланием солидарности с Украиной".
https://ria.ru/20230220/vodka-1853123958.html
https://ria.ru/20230220/bayden-1853190612.html
италия
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148734/04/1487340441_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_d5aebb98473d8f0cc68b35819989045f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, китай, украина, антонио таяни, евросоюз, оон
В мире, Италия, Китай, Украина, Антонио Таяни, Евросоюз, ООН
16:07 20.02.2023
 
Италия оценит мирный план Китая по Украине

Глава МИД Италии Таяни: Рим оценит план Китая по мирному урегулированию на Украине

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкСобор Святого Петра в Риме
Собор Святого Петра в Риме - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Собор Святого Петра в Риме. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 20 фев – РИА Новости. Италия хочет ознакомиться и оценить план Китая по мирному урегулированию на Украине из 12 пунктов, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
"Мы ожидаем ознакомления с проектом мирного плана Китая из 12 пунктов. Мы его оценим и надеемся, что он направлен в правильную сторону, что китайцы предпринимают действия, чтобы подтолкнуть Россию к тому, чтобы остановить агрессию и сесть за стол мирных переговоров", - заявил он журналистам на полях Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 12:20
Зеленский захотел подарить Берлускони водку из-за Путина
По его словам, Италия просит "Китай просит помочь России" в том, чтобы приступить к мирным переговорам, "вместо того, чтобы давать РФ военную информацию". Трансляцию его пресс-подхода вел новостной канал Rainews24.
Таяни добавил, что на этой неделе на Генассамлее ООН будет представлена резолюция, которая "будет важным посланием солидарности с Украиной".
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 16:03
Байден стал объектом шуток в Twitter из-за визита в Киев
 
В миреИталияКитайУкраинаАнтонио ТаяниЕвросоюзООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала