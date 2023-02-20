https://ria.ru/20230220/pfr-1853153719.html

Более 30 человек задержали по делу о хищениях в Пенсионном фонде

Более 30 человек задержали по делу о хищениях в Пенсионном фонде - РИА Новости, 20.02.2023

Более 30 человек задержали по делу о хищениях в Пенсионном фонде

Силовики задержали в Ингушетии, Северной Осетии и Москве более 30 человек, подозреваемых в хищении средств Пенсионного фонда, сообщили в Центре общественных... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:59

2023-02-20T13:59

2023-02-20T16:02

происшествия

россия

пенсионный фонд рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Силовики задержали в Ингушетии, Северной Осетии и Москве более 30 человек, подозреваемых в хищении средств Пенсионного фонда, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.Уточняется, что в преступную организацию входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда, а также акционерного общества "Почта России".По данным силовиков, с 2019 по 2021 год члены группировки организовали незаконный перерасчет пенсий жителям Ингушетии без их ведома. Деньги они перечисляли на банковские счета республиканского филиала АО "Почта России" для обналичивания. Законные выплаты при этом развозились по региональным отделениям почтовой связи, а полученные под видом перерасчетов средства злоумышленники похищали. Отмечается, что для сокрытия своих действий преступники подделывали отчетную документацию, согласно которой все полученные из Пенсионного фонда деньги якобы полностью перечислялись населению. По данным ФСБ, подозреваемые таким образом нанесли ущерб бюджету России в размере более двух миллиардов рублей. В рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере сотрудники правоохранительных органов провели 54 обыска по местам жительства и работы членов группировки в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. В мероприятиях задействовали более 1200 силовиков, включая 600 бойцов Центра специального назначения ФСБ, СОБР и ОМОН Росгвардии. По результатам обысков задержали 34 человека, им предъявили обвинения и заключили под стражу.

https://ria.ru/20221208/pensiya-1837241513.html

https://ria.ru/20220930/moshennichestvo-1820570988.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание фигурантов дела о хищениях в Пенсионном фонде Видео ЦОС ФСБ России о пресечении деятельности организованной преступной группы, специализировавшейся на хищениях бюджетных средств ПФ РФ 2023-02-20T13:59 true PT2M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, пенсионный фонд рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)