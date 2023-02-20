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Более 30 человек задержали по делу о хищениях в Пенсионном фонде - РИА Новости, 20.02.2023
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Более 30 человек задержали по делу о хищениях в Пенсионном фонде
Более 30 человек задержали по делу о хищениях в Пенсионном фонде - РИА Новости, 20.02.2023
Более 30 человек задержали по делу о хищениях в Пенсионном фонде
Силовики задержали в Ингушетии, Северной Осетии и Москве более 30 человек, подозреваемых в хищении средств Пенсионного фонда, сообщили в Центре общественных... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:59
2023-02-20T16:02
происшествия
россия
пенсионный фонд рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Силовики задержали в Ингушетии, Северной Осетии и Москве более 30 человек, подозреваемых в хищении средств Пенсионного фонда, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.Уточняется, что в преступную организацию входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда, а также акционерного общества "Почта России".По данным силовиков, с 2019 по 2021 год члены группировки организовали незаконный перерасчет пенсий жителям Ингушетии без их ведома. Деньги они перечисляли на банковские счета республиканского филиала АО "Почта России" для обналичивания. Законные выплаты при этом развозились по региональным отделениям почтовой связи, а полученные под видом перерасчетов средства злоумышленники похищали. Отмечается, что для сокрытия своих действий преступники подделывали отчетную документацию, согласно которой все полученные из Пенсионного фонда деньги якобы полностью перечислялись населению. По данным ФСБ, подозреваемые таким образом нанесли ущерб бюджету России в размере более двух миллиардов рублей. В рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере сотрудники правоохранительных органов провели 54 обыска по местам жительства и работы членов группировки в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. В мероприятиях задействовали более 1200 силовиков, включая 600 бойцов Центра специального назначения ФСБ, СОБР и ОМОН Росгвардии. По результатам обысков задержали 34 человека, им предъявили обвинения и заключили под стражу.
https://ria.ru/20221208/pensiya-1837241513.html
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Задержание фигурантов дела о хищениях в Пенсионном фонде
Видео ЦОС ФСБ России о пресечении деятельности организованной преступной группы, специализировавшейся на хищениях бюджетных средств ПФ РФ
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происшествия, россия, пенсионный фонд рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Пенсионный фонд РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
13:59 20.02.2023 (обновлено: 16:02 20.02.2023)
 
Более 30 человек задержали по делу о хищениях в Пенсионном фонде

ФСБ задержала более 30 человек в трех регионах по делу о хищениях в Пенсионном фонде

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Силовики задержали в Ингушетии, Северной Осетии и Москве более 30 человек, подозреваемых в хищении средств Пенсионного фонда, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
"Выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы (далее — ОПГ), специализировавшейся на хищениях бюджетных средств Пенсионного фонда РФ", — заявили там.
Уточняется, что в преступную организацию входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда, а также акционерного общества "Почта России".
По данным силовиков, с 2019 по 2021 год члены группировки организовали незаконный перерасчет пенсий жителям Ингушетии без их ведома. Деньги они перечисляли на банковские счета республиканского филиала АО "Почта России" для обналичивания. Законные выплаты при этом развозились по региональным отделениям почтовой связи, а полученные под видом перерасчетов средства злоумышленники похищали.
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Отмечается, что для сокрытия своих действий преступники подделывали отчетную документацию, согласно которой все полученные из Пенсионного фонда деньги якобы полностью перечислялись населению. По данным ФСБ, подозреваемые таким образом нанесли ущерб бюджету России в размере более двух миллиардов рублей.
В рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере сотрудники правоохранительных органов провели 54 обыска по местам жительства и работы членов группировки в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. В мероприятиях задействовали более 1200 силовиков, включая 600 бойцов Центра специального назначения ФСБ, СОБР и ОМОН Росгвардии. По результатам обысков задержали 34 человека, им предъявили обвинения и заключили под стражу.
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