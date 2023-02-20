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В Пентагоне рассказали, сколько США потратили на военную помощь Украине - РИА Новости, 20.02.2023
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В Пентагоне рассказали, сколько США потратили на военную помощь Украине
В Пентагоне рассказали, сколько США потратили на военную помощь Украине - РИА Новости, 20.02.2023
В Пентагоне рассказали, сколько США потратили на военную помощь Украине
Совокупный объем военной помощи США Украине с начала работы администрации американского президента Джо Байдена превысил 30 миллиардов долларов, следует из... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T21:08
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в мире
сша
украина
пентагон
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Совокупный объем военной помощи США Украине с начала работы администрации американского президента Джо Байдена превысил 30 миллиардов долларов, следует из опубликованного документа Пентагона. В американском минобороны добавили, что с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года объем помощи составил 29,8 миллиарда долларов. В понедельник США объявили о новом пакете помощи Киеву на сумму 460 миллионов долларов. Объявление о выделении совпало по времени с не анонсированным заранее визитом президента Джо Байдена в Киев, который состоялся ранее в понедельник.
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в мире, сша, украина, пентагон, джо байден
В мире, США, Украина, Пентагон, Джо Байден
21:08 20.02.2023 (обновлено: 21:11 20.02.2023)
 
В Пентагоне рассказали, сколько США потратили на военную помощь Украине

Пентагон сообщил, что объем военной помощи Украине превысил 30 миллиардов долларов

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Совокупный объем военной помощи США Украине с начала работы администрации американского президента Джо Байдена превысил 30 миллиардов долларов, следует из опубликованного документа Пентагона.
"Всего Соединенные Штаты взяли обязательства предоставить более 30,4 миллиарда долларов помощи в безопасности Украины с начала администрации Байдена", - говорится в документе.
В американском минобороны добавили, что с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года объем помощи составил 29,8 миллиарда долларов.
В понедельник США объявили о новом пакете помощи Киеву на сумму 460 миллионов долларов. Объявление о выделении совпало по времени с не анонсированным заранее визитом президента Джо Байдена в Киев, который состоялся ранее в понедельник.
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