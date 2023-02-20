https://ria.ru/20230220/pentagon-1853286524.html

В Пентагоне рассказали, сколько США потратили на военную помощь Украине

В Пентагоне рассказали, сколько США потратили на военную помощь Украине - РИА Новости, 20.02.2023

В Пентагоне рассказали, сколько США потратили на военную помощь Украине

Совокупный объем военной помощи США Украине с начала работы администрации американского президента Джо Байдена превысил 30 миллиардов долларов, следует из... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T21:08

2023-02-20T21:08

2023-02-20T21:11

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Совокупный объем военной помощи США Украине с начала работы администрации американского президента Джо Байдена превысил 30 миллиардов долларов, следует из опубликованного документа Пентагона. В американском минобороны добавили, что с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года объем помощи составил 29,8 миллиарда долларов. В понедельник США объявили о новом пакете помощи Киеву на сумму 460 миллионов долларов. Объявление о выделении совпало по времени с не анонсированным заранее визитом президента Джо Байдена в Киев, который состоялся ранее в понедельник.

https://ria.ru/20230220/pomosch-1853139947.html

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в мире, сша, украина, пентагон, джо байден