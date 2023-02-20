https://ria.ru/20230220/pelttser-1853146895.html

Татьяна Пельтцер: бурная личная жизнь главной бабушки СССР

Татьяна Пельтцер: бурная личная жизнь главной бабушки СССР - РИА Новости, 20.02.2023

Татьяна Пельтцер: бурная личная жизнь главной бабушки СССР

Ее называли "главной бабушкой Советского Союза", а коллеги по театру побаивались — характер у Татьяны Пельтцер был взрывной. Могла поскандалить. Ссориться с ней РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T21:40

2023-02-20T21:40

2023-02-20T21:40

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татьяна пельтцер

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Ее называли "главной бабушкой Советского Союза", а коллеги по театру побаивались — характер у Татьяны Пельтцер был взрывной. Могла поскандалить. Ссориться с ней никто не хотел. Но дружить артистка умела. Могла всю ночь просидеть рядом с тяжело заболевшей подругой. А еще умела любить. Вот только с единственным мужем она рассталась. И вокруг развода осталось немало легенд.Немецкий бракЕе учителем актерского мастерства стал отец — Иван Пельтцер. Впервые на сцену маленькая Таня вышла, когда ей было всего девять лет. Но путь к славе оказался длинным и запутанным. Профессионального образования она не получила — еще одно препятствие на пути к успеху. Да и внешность у нее была "нестандартная". Зато примечательная. Татьяна Пельтцер не была главной театральной красоткой, и тем не менее мужчины в нее влюблялись. Она в 1927 году выбрала немца. Молодой коммунист и философ Ганс Тейблер приехал в СССР учиться в школе Коминтерна. И в 1930-м вернулся на родину с супругой-артисткой. В Германии Пельтцер ждала комфортная жизнь. Она устроилась работать машинисткой. Были перспективы и в театре. Эрвин Пискатор пообещал ей роль, но в спектакле Татьяна Ивановна так и не появилась. Режиссер уехал из Германии. Да и Пельцер уже в 1931-м снова служила в Театре имени МОСПС (ныне Моссовета). Актриса не обсуждала причины развода с Тейблером. Ходят слухи, что ее знакомым и так все казалось понятно — вспомнить хотя бы, какое тогда было время. Но есть и другая версия. Якобы сама Татьяна Ивановна виновата в расставании. Муж нашел записку, в которой она договаривалась о встрече с другим. И приревновал.Но с Тейблером она не враждовала. После развода с советской актрисой Ганс женился на немке, стал отцом. И Татьяна Ивановна хорошо общалась даже с его внуком! Своих детей у нее было. После Тейблера она могла еще влюбиться, но до брака так дело и не дошло.Поздняя славаПельтцер было 49 лет, когда она проснулась знаменитой на весь Союз, — понятно, почему фанаты молодой ее не запомнили. Славу ей принесла запись спектакля "Свадьба с приданым" — в 1953-м его показывали в кино. Татьяна Ивановна настолько лихо сыграла Лукерью, что зрители решили: актриса и ее героиня похожи — и обе злоупотребляют спиртным. Она была так хороша, что роли писались под нее, как, например, в ленте "Иван Бровкин на целине". В 70 лет Пельтцер блистала на экране и была звездой подмостков. Притом что главных ролей ей особо-то и не выпадало. Все равно в театр шли, чтобы посмотреть на Татьяну Ивановну. И в кино старушки в ее исполнении были любимыми и понятными зрителю персонажами.Склочная особа О характере Пельтцер ходили легенды. Якобы перед спектаклями она себя специально накручивала. Мало кто с ней мог соперничать в острословии. Прямолинейная — такое тоже нравилось не всем. Заядлая картежница. Причем играла лишь с избранными. Парадокс в том, что Татьяну Ивановну все равно любили и уважали. Как-то на собрании труппы отчитывали актера Бориса Новикова. И Пельтцер не осталась в стороне. В ответ на ее реплику артист выдал, что ее "никто не любит, кроме народа". Взрывной темперамент не сделал артистку плохим человеком. Она дружила и с совсем молодыми коллегами, и с признанными гениями сцены. Например, с Фаиной Раневской. В Театре сатиры Пельтцер познакомилась с Марком Захаровым. Молодого постановщика легенда встретила радушно — при всех раскритиковала. Заявила, что если человек не умеет ничего — занимается режиссурой. Но мнение свое потом поменяла, играла в его спектаклях и 73 года ушла к нему в "Ленком". Проблемы со здоровьемПельтцер стала символом "Ленкома". Овациями заканчивался каждый спектакль с ее участием. А ведь у актрисы уже начались проблемы со здоровьем — она теряла память, стала подозрительной, у нее появилась мания преследования. В 1990-х звезда театра и кино оказалась в психиатрической лечебнице. В 1992-м получила перелом шейки бедра. А летом того же года ее не стало. Татьяне Ивановне было 88 лет.

https://ria.ru/20230215/ranevskaya-1852199065.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

кино и сериалы, забытые звезды, татьяна пельтцер