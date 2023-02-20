https://ria.ru/20230220/opolzen-1853052973.html

Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга — Сочи

Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга — Сочи - РИА Новости, 20.02.2023

Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга — Сочи

Обрушение части федеральной автодороги Джубга-Сочи произошло из-за оползня, который образовался в результате ливней, сообщили в пресс-службе Упрдор... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T08:17

2023-02-20T08:17

2023-02-20T08:49

краснодарский край

происшествия

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туапсинский район

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СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Обрушение части федеральной автодороги Джубга-Сочи произошло из-за оползня, который образовался в результате ливней, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье". По данным ГУ МЧС Краснодарского края, в регионе до 22 февраля прогнозируется дождь, мокрый снег, сильный ветер до 25 метров в секунду. "На участке км 70+570 - 70+620 по обратному ходу близ поселка Дедеркой Туапсинского района Сочи федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи произошел оползень, который разрушил часть дорожного полотна. Федеральные дорожники огородили место обрушения. Движение осуществляется в реверсивном режиме, которое регулирует ГИБДД", - говорится в сообщении. Сейчас на месте работают 11 рабочих и четыре единицы техники. По информации пресс-службы Упрдор "Черноморье", движение грунта продолжается. "Специалисты управления ФКУ "Черноморье" принимают решение об экстренных мерах для нормализации движения в кратчайшее время. Трафик на участке в эти часы низкий, транспортного затора нет", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20230220/dtp-1853036690.html

краснодарский край

сочи

туапсинский район

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

краснодарский край, происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсинский район