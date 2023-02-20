Рейтинг@Mail.ru
Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга — Сочи - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/opolzen-1853052973.html
Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга — Сочи
Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга — Сочи - РИА Новости, 20.02.2023
Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга — Сочи
Обрушение части федеральной автодороги Джубга-Сочи произошло из-за оползня, который образовался в результате ливней, сообщили в пресс-службе Упрдор... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T08:17
2023-02-20T08:49
краснодарский край
происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туапсинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg
СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Обрушение части федеральной автодороги Джубга-Сочи произошло из-за оползня, который образовался в результате ливней, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье". По данным ГУ МЧС Краснодарского края, в регионе до 22 февраля прогнозируется дождь, мокрый снег, сильный ветер до 25 метров в секунду. "На участке км 70+570 - 70+620 по обратному ходу близ поселка Дедеркой Туапсинского района Сочи федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи произошел оползень, который разрушил часть дорожного полотна. Федеральные дорожники огородили место обрушения. Движение осуществляется в реверсивном режиме, которое регулирует ГИБДД", - говорится в сообщении. Сейчас на месте работают 11 рабочих и четыре единицы техники. По информации пресс-службы Упрдор "Черноморье", движение грунта продолжается. "Специалисты управления ФКУ "Черноморье" принимают решение об экстренных мерах для нормализации движения в кратчайшее время. Трафик на участке в эти часы низкий, транспортного затора нет", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20230220/dtp-1853036690.html
краснодарский край
сочи
туапсинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсинский район
Краснодарский край, Происшествия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туапсинский район
08:17 20.02.2023 (обновлено: 08:49 20.02.2023)
 
Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга — Сочи

Оползень, образовавшийся после ливней, разрушил часть федеральной трассы Джубга — Сочи

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Обрушение части федеральной автодороги Джубга-Сочи произошло из-за оползня, который образовался в результате ливней, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье".
По данным ГУ МЧС Краснодарского края, в регионе до 22 февраля прогнозируется дождь, мокрый снег, сильный ветер до 25 метров в секунду.
"На участке км 70+570 - 70+620 по обратному ходу близ поселка Дедеркой Туапсинского района Сочи федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи произошел оползень, который разрушил часть дорожного полотна. Федеральные дорожники огородили место обрушения. Движение осуществляется в реверсивном режиме, которое регулирует ГИБДД", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают 11 рабочих и четыре единицы техники. По информации пресс-службы Упрдор "Черноморье", движение грунта продолжается. "Специалисты управления ФКУ "Черноморье" принимают решение об экстренных мерах для нормализации движения в кратчайшее время. Трафик на участке в эти часы низкий, транспортного затора нет", - пояснили в ведомстве.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 00:23
На Кубани в ДТП с грузовиком пострадали восемь человек
 
Краснодарский крайПроисшествияСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Туапсинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала