https://ria.ru/20230220/opolzen-1853052973.html
Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга — Сочи
Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга — Сочи - РИА Новости, 20.02.2023
Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга — Сочи
Обрушение части федеральной автодороги Джубга-Сочи произошло из-за оползня, который образовался в результате ливней, сообщили в пресс-службе Упрдор... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T08:17
2023-02-20T08:17
2023-02-20T08:49
краснодарский край
происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туапсинский район
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СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Обрушение части федеральной автодороги Джубга-Сочи произошло из-за оползня, который образовался в результате ливней, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье". По данным ГУ МЧС Краснодарского края, в регионе до 22 февраля прогнозируется дождь, мокрый снег, сильный ветер до 25 метров в секунду. "На участке км 70+570 - 70+620 по обратному ходу близ поселка Дедеркой Туапсинского района Сочи федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи произошел оползень, который разрушил часть дорожного полотна. Федеральные дорожники огородили место обрушения. Движение осуществляется в реверсивном режиме, которое регулирует ГИБДД", - говорится в сообщении. Сейчас на месте работают 11 рабочих и четыре единицы техники. По информации пресс-службы Упрдор "Черноморье", движение грунта продолжается. "Специалисты управления ФКУ "Черноморье" принимают решение об экстренных мерах для нормализации движения в кратчайшее время. Трафик на участке в эти часы низкий, транспортного затора нет", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20230220/dtp-1853036690.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсинский район
Краснодарский край, Происшествия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туапсинский район
08:17 20.02.2023 (обновлено: 08:49 20.02.2023)
Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга — Сочи
Оползень, образовавшийся после ливней, разрушил часть федеральной трассы Джубга — Сочи