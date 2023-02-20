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Власти Сочи развернули оперштаб на месте, где сошла лавина - РИА Новости, 20.02.2023
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Власти Сочи развернули оперштаб на месте, где сошла лавина
Власти Сочи развернули оперштаб на месте, где сошла лавина - РИА Новости, 20.02.2023
Власти Сочи развернули оперштаб на месте, где сошла лавина
Оперативный городской штаб был развёрнут в Красной Поляне, где с гор сошла снежная лавина, доступ на место ЧП жителям и туристам сейчас запрещен, сообщил мэр... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T20:02
2023-02-20T20:02
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
алексей копайгородский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Оперативный городской штаб был развёрнут в Красной Поляне, где с гор сошла снежная лавина, доступ на место ЧП жителям и туристам сейчас запрещен, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. В соцсетях появилось видео, в котором большая снежная лавина в горах Сочи сносит объемную металлическую конструкцию. По данным ГУМЧС России по Краснодарскому краю, лавина задела только оградительные сетки и снежную пушку, никто не пострадал. По информации сочинской мэрии, после осмотра места происшествия, было установлено, что лавина повредила газопровод низкого давления и два водопровода на высоте 1170 метров. "На месте развернули городской оперативный штаб, работают бригады Водоканала, Горгаза, МЧС, администрации города и района. Специалисты уже приступили к работам на повреждённом участке от снега с соблюдением необходимых мер безопасности. Доступ для жителей и туристов туда ограничили", - написал Копайгородский в своём Telegram-канале. Он рассказал, что сейчас на месте специалисты оценивают ущерб, нанесённый в результате схода лавины. Мэр добавил, что отелям, которые были отключены от водоснабжения, запаса воды хватит минимум на сутки. "Сделаем все необходимое, чтобы наши жители и гости горного кластера как можно мягче ощутили вынужденные временные неудобства. Будем работать, сколько потребуется", - заключил Копайгородский. В Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют в этот период мокрый снег, дождь в прибрежной зоне, сильные снегопады в горах. Непогода уже спровоцировала ряд неблагоприятных ситуаций, так, на курорте, уровень воды в реках Хостинского и Лазаревского районов достиг неблагоприятных отметок. В результате ливней также была частично подмыта переправа в селе Каткова щель через реку Чемит, ее начнут будут восстанавливать после того, как прекратится дождь.
https://ria.ru/20230220/lavina-1853234016.html
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, алексей копайгородский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, Алексей Копайгородский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:02 20.02.2023
 
Власти Сочи развернули оперштаб на месте, где сошла лавина

Мэр Сочи Копайгородский: власти развернули оперштаб в Красной Поляне, где сошла лавина

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Оперативный городской штаб был развёрнут в Красной Поляне, где с гор сошла снежная лавина, доступ на место ЧП жителям и туристам сейчас запрещен, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
В соцсетях появилось видео, в котором большая снежная лавина в горах Сочи сносит объемную металлическую конструкцию. По данным ГУМЧС России по Краснодарскому краю, лавина задела только оградительные сетки и снежную пушку, никто не пострадал.
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Вчера, 18:08
Лавина, которая сошла в горах Сочи, задела газовую конструкцию
По информации сочинской мэрии, после осмотра места происшествия, было установлено, что лавина повредила газопровод низкого давления и два водопровода на высоте 1170 метров.
"На месте развернули городской оперативный штаб, работают бригады Водоканала, Горгаза, МЧС, администрации города и района. Специалисты уже приступили к работам на повреждённом участке от снега с соблюдением необходимых мер безопасности. Доступ для жителей и туристов туда ограничили", - написал Копайгородский в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что сейчас на месте специалисты оценивают ущерб, нанесённый в результате схода лавины. Мэр добавил, что отелям, которые были отключены от водоснабжения, запаса воды хватит минимум на сутки. "Сделаем все необходимое, чтобы наши жители и гости горного кластера как можно мягче ощутили вынужденные временные неудобства. Будем работать, сколько потребуется", - заключил Копайгородский.
В Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют в этот период мокрый снег, дождь в прибрежной зоне, сильные снегопады в горах. Непогода уже спровоцировала ряд неблагоприятных ситуаций, так, на курорте, уровень воды в реках Хостинского и Лазаревского районов достиг неблагоприятных отметок. В результате ливней также была частично подмыта переправа в селе Каткова щель через реку Чемит, ее начнут будут восстанавливать после того, как прекратится дождь.
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ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайАлексей КопайгородскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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