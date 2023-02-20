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Совбез ООН проведет заседание по проблематике КНДР - РИА Новости, 20.02.2023
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Совбез ООН проведет заседание по проблематике КНДР
Совбез ООН проведет заседание по проблематике КНДР - РИА Новости, 20.02.2023
Совбез ООН проведет заседание по проблематике КНДР
Заседание СБ ООН по проблематике КНДР пройдет в понедельник и начнется в 15:00 (23:00 мск), следует из программы заседаний Совбеза. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T06:43
2023-02-20T07:44
в мире
япония
южная корея
японское море
фумио кисида
оон
совет безопасности оон
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ООН, 20 фев – РИА Новости. Заседание СБ ООН по проблематике КНДР пройдет в понедельник и начнется в 15:00 (23:00 мск), следует из программы заседаний Совбеза. Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Япония запросила внеочередное заседание СБ ООН в связи с ракетными пусками Северной Кореи 18 и 20 февраля. Северная Корея утром в понедельник произвела два ракетных пуска с западного побережья в восточном направлении. Высота полета первой ракеты составила 100 километров, дальность полета – 400 километров, второй – соответственно 50 и 350 километров. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Информации об ущербе, причиненном воздушным и морским судам, к этому часу нет. Военные Южной Кореи сообщили, что это были баллистические ракеты малой дальности. Пуски проведены из провинции Пхёнан-Намдо. КНДР затем подтвердила пуск двух снарядов 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Японского моря, они пролетели 395 и 337 километров соответственно. Всего с начала года КНДР провела три ракетных пуска, за прошлый год было осуществлено 37 пусков.
https://ria.ru/20230220/oon-1853044293.html
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япония
южная корея
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в мире, япония, южная корея, японское море, фумио кисида, оон, совет безопасности оон
В мире, Япония, Южная Корея, Японское море, Фумио Кисида, ООН, Совет Безопасности ООН
06:43 20.02.2023 (обновлено: 07:44 20.02.2023)
 
Совбез ООН проведет заседание по проблематике КНДР

Совбез ООН в понедельник проведет заседание по проблематике КНДР

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 20 фев – РИА Новости. Заседание СБ ООН по проблематике КНДР пройдет в понедельник и начнется в 15:00 (23:00 мск), следует из программы заседаний Совбеза.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Япония запросила внеочередное заседание СБ ООН в связи с ракетными пусками Северной Кореи 18 и 20 февраля.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 03:56
Генсек ООН осудил очередной пуск ракет КНДР
Северная Корея утром в понедельник произвела два ракетных пуска с западного побережья в восточном направлении. Высота полета первой ракеты составила 100 километров, дальность полета – 400 километров, второй – соответственно 50 и 350 километров. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Информации об ущербе, причиненном воздушным и морским судам, к этому часу нет. Военные Южной Кореи сообщили, что это были баллистические ракеты малой дальности. Пуски проведены из провинции Пхёнан-Намдо.
КНДР затем подтвердила пуск двух снарядов 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Японского моря, они пролетели 395 и 337 километров соответственно.
Всего с начала года КНДР провела три ракетных пуска, за прошлый год было осуществлено 37 пусков.
Новая баллистическая ракета Пуккыксон 4-А во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции
Вчера, 04:52
В КНДР заявили о способности "испепелить" аэродромы противника
 
В миреЯпонияЮжная КореяЯпонское мореФумио КисидаООНСовет Безопасности ООН
 
 
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