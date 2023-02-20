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Генсек ООН осудил очередной пуск ракет КНДР - РИА Новости, 20.02.2023
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Генсек ООН осудил очередной пуск ракет КНДР
Генсек ООН осудил очередной пуск ракет КНДР - РИА Новости, 20.02.2023
Генсек ООН осудил очередной пуск ракет КНДР
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил очередной пуск ракеты КНДР, призывал Пхеньян воздержаться от провокационных шагов, говорится в комментарии официального... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T03:56
2023-02-20T03:56
в мире
япония
пхеньян
южная корея
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
оон
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ООН, 20 фев - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил очередной пуск ракеты КНДР, призывал Пхеньян воздержаться от провокационных шагов, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. СМИ Японии и Южной Кореи в понедельник сообщили о пуске Северной Кореей двух ракет с западного побережья. Обе упали вне исключительной экономической зоны Японии. Минобороны Японии сообщило, что высота полета первой ракеты составила 100 километров, дальность полета – 400 километров, второй, соответственно, 50 и 350 километров. "Генеральный секретарь решительно осуждает запуск еще одной баллистической ракеты межконтинентальной дальности КНДР. Генеральный секретарь вновь призывает КНДР немедленно отказаться от любых дальнейших провокационных действий, полностью выполнять свои международные обязательства по всем соответствующим резолюциям Совета безопасности и возобновить диалог, ведущий к устойчивому миру и полной поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова", - указал он.
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в мире, япония, пхеньян, южная корея, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, оон
В мире, Япония, Пхеньян, Южная Корея, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, ООН
03:56 20.02.2023
 
Генсек ООН осудил очередной пуск ракет КНДР

Генсек ООН Гутерреш осудил пуск ракет КНДР и призвал Пхеньян воздержаться от провокаций

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 фев - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил очередной пуск ракеты КНДР, призывал Пхеньян воздержаться от провокационных шагов, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
СМИ Японии и Южной Кореи в понедельник сообщили о пуске Северной Кореей двух ракет с западного побережья. Обе упали вне исключительной экономической зоны Японии. Минобороны Японии сообщило, что высота полета первой ракеты составила 100 километров, дальность полета – 400 километров, второй, соответственно, 50 и 350 километров.
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"Генеральный секретарь решительно осуждает запуск еще одной баллистической ракеты межконтинентальной дальности КНДР. Генеральный секретарь вновь призывает КНДР немедленно отказаться от любых дальнейших провокационных действий, полностью выполнять свои международные обязательства по всем соответствующим резолюциям Совета безопасности и возобновить диалог, ведущий к устойчивому миру и полной поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова", - указал он.
 
В миреЯпонияПхеньянЮжная КореяАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикООН
 
 
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