https://ria.ru/20230220/odezhda-1852717930.html

КМСП: сферы спортивной и детской одежды лидируют по образованию новых МСП

КМСП: сферы спортивной и детской одежды лидируют по образованию новых МСП - РИА Новости, 20.02.2023

КМСП: сферы спортивной и детской одежды лидируют по образованию новых МСП

В легкой промышленности РФ в 2022 году больше всего новых малых и средних предприятий появилось в сегментах спортивной и детской одежды и аксессуаров,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T10:00

2023-02-20T10:00

2023-02-20T10:00

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В легкой промышленности РФ в 2022 году больше всего новых малых и средних предприятий появилось в сегментах спортивной и детской одежды и аксессуаров, свидетельствуют аналитические данные Корпорации МСП (КМСП), предоставленные пресс-службой института развития.Число таких МСП-производителей выросло за год с 1,4 тысячи до 2,3 тысячи, притом, что в предыдущие годы в основном отмечалось снижение данного показателя. По данным корпорации, сегодня каждое четвертое МСП-предприятие легкой промышленности работает в сферах спортивной, детской одежды и аксессуаров. На фоне ухода зарубежных брендов в 2022 году на рынке появились конкурентоспособные отечественные производства тканей, кожи, спецодежды, специальной обуви.В целом, количество субъектов МСП, работающих в сфере легкой промышленности, по итогам 2022 года уже превысило допандемийный уровень. Сегодня в этой отрасли функционирует 46,7 тысячи малых и средних предприятий, что на 2 тысячи больше, чем годом ранее и на 5 тысяч выше значения 2020 года.Как подчеркивают в КМСП, улучшение ситуации в 2022 году произошло несмотря на то, что предприятиям легкой промышленности приходилось отвечать сразу на несколько вызовов: усложнение логистики, поиск новых бизнес-ниш и выходов на новые рынки сбыта. В этих условиях направить ситуацию в позитивное русло помогли своевременно реализованные системные меры господдержки, которые оказываются предпринимателям в рамках нацпроекта МСП под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова."Как следует из данных налоговой службы за прошлый год, в сфере легкой промышленности меры поддержки получили 18,5 тысячи МСП-компаний. Таким образом, за последние три года в рамках реализации нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства поддержку получило каждое третье малое и среднее предприятие отрасли", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.В пресс-службе КМСП также рассказали, что в настоящее время количество работников, занятых у субъектов МСП в сфере легкой промышленности, составляет около 250 тысяч человек, а доходы от их деятельности превышают 720 миллиардов рублей. По сравнению с 2021 годом рост показателей составил 5,7% и 22,6% соответственно.

https://ria.ru/20230214/investkreditovanie-1851876592.html

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россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, россия