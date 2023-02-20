https://ria.ru/20230220/obstrel-1853175487.html
Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 20.02.2023
Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили за 35 минут девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщило... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:03
2023-02-20T15:03
2023-02-20T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили за 35 минут девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.10 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.45 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.О последствиях пока не сообщается.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
15:03 20.02.2023 (обновлено: 15:10 20.02.2023)
Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили девять натовских снарядов по Донецку