https://ria.ru/20230220/obstrel-1853173989.html

Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Верхнеторецкое

Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Верхнеторецкое - РИА Новости, 20.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Верхнеторецкое

Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и восемь снарядов калибром 122 миллиметра по поселку... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:57

2023-02-20T14:57

2023-02-20T14:57

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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и восемь снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Верхнеторецкое, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Дальнее – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 14.00 украинские военные выпустили восемь снарядов калибра 122 миллиметра по Верхнеторецкому. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230216/postavki-1852428725.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина