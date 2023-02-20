https://ria.ru/20230220/obstrel-1853163400.html

Украинские войска обстреляли Каштановое из РСЗО

Украинские войска обстреляли Каштановое из РСЗО - РИА Новости, 20.02.2023

Украинские войска обстреляли Каштановое из РСЗО

Украинские войска в 13.50 (совпадает с мск) выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Каштановому, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:25

2023-02-20T14:25

2023-02-20T14:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

авдеевка

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 (совпадает с мск) выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Каштановому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.50 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

донецкая народная республика

украина

авдеевка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, авдеевка, сцкк