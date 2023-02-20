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Украинские войска обстреляли Каштановое из РСЗО - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Каштановое из РСЗО
Украинские войска обстреляли Каштановое из РСЗО - РИА Новости, 20.02.2023
Украинские войска обстреляли Каштановое из РСЗО
Украинские войска в 13.50 (совпадает с мск) выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Каштановому, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:25
2023-02-20T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
авдеевка
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 (совпадает с мск) выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Каштановому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.50 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, авдеевка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Авдеевка, СЦКК
14:25 20.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Каштановое из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по населенному пункту Каштановое десять ракет из РСЗО

© AP Photo / Mykola TymchenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Mykola Tymchenko
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 (совпадает с мск) выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Каштановому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.50 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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