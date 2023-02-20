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Украинские войска обстреляли Каштановое из РСЗО
Украинские войска обстреляли Каштановое из РСЗО - РИА Новости, 20.02.2023
Украинские войска обстреляли Каштановое из РСЗО
Украинские войска в 13.50 (совпадает с мск) выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Каштановому, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:25
2023-02-20T14:25
2023-02-20T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
авдеевка
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 (совпадает с мск) выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Каштановому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.50 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, авдеевка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Авдеевка, СЦКК
Украинские войска обстреляли Каштановое из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по населенному пункту Каштановое десять ракет из РСЗО