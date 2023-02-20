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В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/obstrel-1853082597.html
В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 20.02.2023
В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
Один человек погиб в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:35
2023-02-20T11:37
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 фев — РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Один человек погиб — женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Один человек ранен — мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — говорится в публикации. Гладков уточнил, что удары пришлись по стоянке и бытовому корпусу птицефабрики, где работники предприятия готовятся к смене.На место приехал глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, работают оперативные службы."Всех сотрудников предприятия сейчас вывозим на безопасное расстояние", — заключил Гладков. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.В воскресенье в Новой Таволжанке погибла 12-летняя девочка, снаряд, выпущенный ВСУ, разорвался за ее спиной. Семнадцатого февраля в результате обстрела города Шебекино тяжелые ранения получила местная жительница, сотрудница парикмахерской.
https://ria.ru/20230219/obstrel-1853003879.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков
10:35 20.02.2023 (обновлено: 11:37 20.02.2023)
 
В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек

Губернатор Гладков сообщил о погибшей при обстреле ВСУ Шебекинского городского округа

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области
Последствия обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 фев — РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Один человек погиб — женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Один человек ранен — мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — говорится в публикации.
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Гладков уточнил, что удары пришлись по стоянке и бытовому корпусу птицефабрики, где работники предприятия готовятся к смене.
На место приехал глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, работают оперативные службы.
"Всех сотрудников предприятия сейчас вывозим на безопасное расстояние", — заключил Гладков.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
В воскресенье в Новой Таволжанке погибла 12-летняя девочка, снаряд, выпущенный ВСУ, разорвался за ее спиной. Семнадцатого февраля в результате обстрела города Шебекино тяжелые ранения получила местная жительница, сотрудница парикмахерской.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав Гладков
 
 
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