https://ria.ru/20230220/obstrel-1853082597.html

В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек

В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 20.02.2023

В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек

Один человек погиб в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T10:35

2023-02-20T10:35

2023-02-20T11:37

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 20 фев — РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Один человек погиб — женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Один человек ранен — мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — говорится в публикации. Гладков уточнил, что удары пришлись по стоянке и бытовому корпусу птицефабрики, где работники предприятия готовятся к смене.На место приехал глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, работают оперативные службы."Всех сотрудников предприятия сейчас вывозим на безопасное расстояние", — заключил Гладков. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.В воскресенье в Новой Таволжанке погибла 12-летняя девочка, снаряд, выпущенный ВСУ, разорвался за ее спиной. Семнадцатого февраля в результате обстрела города Шебекино тяжелые ранения получила местная жительница, сотрудница парикмахерской.

https://ria.ru/20230219/obstrel-1853003879.html

https://ria.ru/20230217/shebekino-1852719803.html

белгородская область

шебекино

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Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков