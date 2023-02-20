https://ria.ru/20230220/obstrel-1853077346.html
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 20.02.2023
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:09
2023-02-20T10:09
2023-02-20T10:18
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1853030917.html
кировский район
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Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
10:09 20.02.2023 (обновлено: 10:18 20.02.2023)
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибра 155 миллиметров