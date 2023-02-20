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Разведка Нидерландов обвинила Россию в подготовке диверсий, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.02.2023
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Разведка Нидерландов обвинила Россию в подготовке диверсий, сообщили СМИ
Разведка Нидерландов обвинила Россию в подготовке диверсий, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.02.2023
Разведка Нидерландов обвинила Россию в подготовке диверсий, сообщили СМИ
Спецслужбы Нидерландов утверждают, что Россия в последние месяцы собирает разведывательную информацию якобы для диверсий против критически важной подводной... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:38
2023-02-20T16:38
в мире
нидерланды
россия
северное море
джо байден
северный поток
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Спецслужбы Нидерландов утверждают, что Россия в последние месяцы собирает разведывательную информацию якобы для диверсий против критически важной подводной инфраструктуры в голландской части Северного моря, передает агентство Рейтер. При этом в сообщении не приводится доказательств этим утверждениям. В совместном докладе службы общей разведки и безопасности (AIVD) и службы военной разведки и безопасности (MIVD), на который ссылается агентство, говорится, что речь идет об интернет-кабелях, газовых трубах и морских ветряных электростанциях. "Россия тайно наносит эту инфраструктуру на карты и осуществляет деятельность, которая указывает на подготовку к диверсиям", - утверждается в докладе, который цитирует агентство. При этом доказательств не приводится. По мнению ведомств, диверсии со стороны России якобы грозят также объектам водо- и энергоснабжения Нидерландов. Глава MIVD генерал Ян Свиленс на пресс-конференции в понедельник заявил об обнаружении в районе морской ветряной электростанции в Северном море российского судна, которое якобы пыталось нанести на карту энергетическую инфраструктуру. Он утверждает, что судно покинуло Северное море в сопровождении нидерландских кораблей береговой охраны. После произошедших в конце сентября взрывов на газопроводах "Северный поток" в мире растет обеспокоенность безопасностью критической подводной инфраструктуры. Утверждения разведки Нидерландов приводятся на фоне резонанса от расследования американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша. Он 8 февраля в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений "Балтопс" водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.
https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853195381.html
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нидерланды
россия
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в мире, нидерланды, россия, северное море, джо байден, северный поток
В мире, Нидерланды, Россия, Северное море, Джо Байден, Северный поток
16:38 20.02.2023
 
Разведка Нидерландов обвинила Россию в подготовке диверсий, сообщили СМИ

Рейтер: разведка Нидерландов утверждает, что Россия якобы готовит подводные диверсии

© AP Photo / Peter DejongАмстердам
Амстердам - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Амстердам. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Спецслужбы Нидерландов утверждают, что Россия в последние месяцы собирает разведывательную информацию якобы для диверсий против критически важной подводной инфраструктуры в голландской части Северного моря, передает агентство Рейтер. При этом в сообщении не приводится доказательств этим утверждениям.
В совместном докладе службы общей разведки и безопасности (AIVD) и службы военной разведки и безопасности (MIVD), на который ссылается агентство, говорится, что речь идет об интернет-кабелях, газовых трубах и морских ветряных электростанциях.
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"Россия тайно наносит эту инфраструктуру на карты и осуществляет деятельность, которая указывает на подготовку к диверсиям", - утверждается в докладе, который цитирует агентство. При этом доказательств не приводится. По мнению ведомств, диверсии со стороны России якобы грозят также объектам водо- и энергоснабжения Нидерландов.
Глава MIVD генерал Ян Свиленс на пресс-конференции в понедельник заявил об обнаружении в районе морской ветряной электростанции в Северном море российского судна, которое якобы пыталось нанести на карту энергетическую инфраструктуру. Он утверждает, что судно покинуло Северное море в сопровождении нидерландских кораблей береговой охраны.
После произошедших в конце сентября взрывов на газопроводах "Северный поток" в мире растет обеспокоенность безопасностью критической подводной инфраструктуры.
Утверждения разведки Нидерландов приводятся на фоне резонанса от расследования американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша. Он 8 февраля в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений "Балтопс" водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.
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