Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые нашли новый способ защиты урожая от вредителей - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20230220/nauka-1852448572.html
Российские ученые нашли новый способ защиты урожая от вредителей
Российские ученые нашли новый способ защиты урожая от вредителей - РИА Новости, 20.02.2023
Российские ученые нашли новый способ защиты урожая от вредителей
Ученые Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра изучили, как защитить полевые сельскохозяйственные культуры от вредителей при применении... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T09:00
2023-02-20T09:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
северный кавказ
поволжье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852446364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c3081492c0c76a956284b7a89bdb314.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Ученые Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра изучили, как защитить полевые сельскохозяйственные культуры от вредителей при применении технологии прямого посева. По их мнению, новая разработка поможет сохранить до 70% урожая и улучшить его качество, сообщили РИА Новости в Минобрнауки России.Технология прямого посева – это новое направление в земледелии, которое исключает традиционные приемы агротехники, связанные с обработкой почвы при выращивании полевых культур, — вспашку, культивацию, боронование, окучивание. Вместо этого применяются специальные сеялки с анкерными рабочими органами или турбодисками. Они прорезают в почве узкую щель и помещают в нее семена и удобрения.Для борьбы с сорняками вместо агротехнических приемов применяются гербициды сплошного действия, такие как глифосат, который борется почти со всеми сорняками и быстро разлагается в зоне применения. Для борьбы с вредителями и болезнями применяются пестициды, как и при традиционной технологии, но методы их применения требуют доработки, рассказали авторы исследования.В России технология прямого посева применяется на Северном Кавказе, Поволжье, Урале и в Западной Сибири. В Ставропольском крае по этой технологии сельскохозяйственные культуры возделываются на площади 245,7 тыс. га.Как рассказали исследователи Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра (ФНАЦ), разработанная ими начиная с 2015 года интегрированная система защиты полевых культур от вредителей, болезней и сорняков для технологии прямого посева поможет сохранить до 70% урожая сельскохозяйственных культур, а также улучшить его качество.При переходе от традиционной технологии возделывания полевых культур к технологии прямого посева важно уделять внимание борьбе с фитопатогенами, сорными растениями и вредителями в верхнем слое почвы, которые могут вызывать большие потери урожая, отмечают ученые. Поэтому они подчеркивают роль фитосанитарного мониторинга и корректировки защитных мероприятий.Специалисты Северо-Кавказского ФНАЦ провели исследование, чтобы выявить и изучить изменения в поведении вредителей на полевых сельскохозяйственных культурах во время перехода с традиционной технологии на технологию без обработки почвы. Сделанные выводы позволили ученым составить рекомендации для эффективного применения технологии. Они предложили скорректированную систему защиты, которая, по их мнению, позволит избавиться от вредных организмов при выращивании полевых культур и получать достойный урожай.По его словам, озимую пшеницу, возделываемую с помощью новой технологии, необходимо возвращать на прежнее место не ранее чем через два года, используя при посеве качественный протравитель, чтобы избавить их от поражения корневыми гнилями. Этот предшественник практически не оказывает отрицательного влияния на подсолнечник, сою, сорго, возможно, и на другие культуры. По распространению других традиционных болезней и вредителей разницы между технологиями на изучаемых культурах не выявлено.Исследование проводилось на опытном поле и производственных посевах Ставропольского НИИ сельского хозяйства в рамках проекта, финансируемого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
https://ria.ru/20221220/sfu-1839757172.html
https://ria.ru/20221019/kfu-1825029720.html
https://ria.ru/20210624/tpu-1738267315.html
россия
северный кавказ
поволжье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852446364_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f97bf533f6370b24a3168c455844c9ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
навигатор абитуриента, университетская наука, россия, северный кавказ, поволжье
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Северный Кавказ, Поволжье
09:00 20.02.2023
 

Российские ученые нашли новый способ защиты урожая от вредителей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПодсолнухи в Краснодарском крае
Подсолнухи в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Ученые Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра изучили, как защитить полевые сельскохозяйственные культуры от вредителей при применении технологии прямого посева. По их мнению, новая разработка поможет сохранить до 70% урожая и улучшить его качество, сообщили РИА Новости в Минобрнауки России.
Технология прямого посева – это новое направление в земледелии, которое исключает традиционные приемы агротехники, связанные с обработкой почвы при выращивании полевых культур, — вспашку, культивацию, боронование, окучивание. Вместо этого применяются специальные сеялки с анкерными рабочими органами или турбодисками. Они прорезают в почве узкую щель и помещают в нее семена и удобрения.
Для борьбы с сорняками вместо агротехнических приемов применяются гербициды сплошного действия, такие как глифосат, который борется почти со всеми сорняками и быстро разлагается в зоне применения. Для борьбы с вредителями и болезнями применяются пестициды, как и при традиционной технологии, но методы их применения требуют доработки, рассказали авторы исследования.
Выращивание разных культур в условиях гидропонных вертикальных ферм - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря 2022, 03:00Наука
В России нашли способ выращивать недорогие и вкусные овощи круглый год
В России технология прямого посева применяется на Северном Кавказе, Поволжье, Урале и в Западной Сибири. В Ставропольском крае по этой технологии сельскохозяйственные культуры возделываются на площади 245,7 тыс. га.
Как рассказали исследователи Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра (ФНАЦ), разработанная ими начиная с 2015 года интегрированная система защиты полевых культур от вредителей, болезней и сорняков для технологии прямого посева поможет сохранить до 70% урожая сельскохозяйственных культур, а также улучшить его качество.
При переходе от традиционной технологии возделывания полевых культур к технологии прямого посева важно уделять внимание борьбе с фитопатогенами, сорными растениями и вредителями в верхнем слое почвы, которые могут вызывать большие потери урожая, отмечают ученые. Поэтому они подчеркивают роль фитосанитарного мониторинга и корректировки защитных мероприятий.
Ручная уборка винограда в агрофирме Южная - крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни Кубань-Вино - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября 2022, 09:16Наука
В России придумали, как одурачить бабочек, вредящих виноградникам
Специалисты Северо-Кавказского ФНАЦ провели исследование, чтобы выявить и изучить изменения в поведении вредителей на полевых сельскохозяйственных культурах во время перехода с традиционной технологии на технологию без обработки почвы. Сделанные выводы позволили ученым составить рекомендации для эффективного применения технологии. Они предложили скорректированную систему защиты, которая, по их мнению, позволит избавиться от вредных организмов при выращивании полевых культур и получать достойный урожай.

"При освоении технологии мы обнаружили новые проблемы в защите растений. Так, на подсолнечнике и кукурузе появился необычный вредитель — полевой слизень (Deroceras agreste), который не встречался при выращивании по традиционной технологии. Видимо, это связано с повышением влажности приземного слоя почвы под растительными остатками, где обитает вредитель", — рассказал заведующий лабораторией защиты растений Северо-Кавказского ФНАЦ Вячеслав Черкашин.

По его словам, озимую пшеницу, возделываемую с помощью новой технологии, необходимо возвращать на прежнее место не ранее чем через два года, используя при посеве качественный протравитель, чтобы избавить их от поражения корневыми гнилями. Этот предшественник практически не оказывает отрицательного влияния на подсолнечник, сою, сорго, возможно, и на другие культуры. По распространению других традиционных болезней и вредителей разницы между технологиями на изучаемых культурах не выявлено.
Исследование проводилось на опытном поле и производственных посевах Ставропольского НИИ сельского хозяйства в рамках проекта, финансируемого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
Полив помидоров - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня 2021, 03:00Наука
Уникальный гель для сельского хозяйства создали ученые России и Чехии
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияСеверный КавказПоволжье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала