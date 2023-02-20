https://ria.ru/20230220/nauka-1852448572.html

Российские ученые нашли новый способ защиты урожая от вредителей

Российские ученые нашли новый способ защиты урожая от вредителей - РИА Новости, 20.02.2023

Российские ученые нашли новый способ защиты урожая от вредителей

Ученые Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра изучили, как защитить полевые сельскохозяйственные культуры от вредителей при применении... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T09:00

2023-02-20T09:00

2023-02-20T09:00

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Ученые Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра изучили, как защитить полевые сельскохозяйственные культуры от вредителей при применении технологии прямого посева. По их мнению, новая разработка поможет сохранить до 70% урожая и улучшить его качество, сообщили РИА Новости в Минобрнауки России.Технология прямого посева – это новое направление в земледелии, которое исключает традиционные приемы агротехники, связанные с обработкой почвы при выращивании полевых культур, — вспашку, культивацию, боронование, окучивание. Вместо этого применяются специальные сеялки с анкерными рабочими органами или турбодисками. Они прорезают в почве узкую щель и помещают в нее семена и удобрения.Для борьбы с сорняками вместо агротехнических приемов применяются гербициды сплошного действия, такие как глифосат, который борется почти со всеми сорняками и быстро разлагается в зоне применения. Для борьбы с вредителями и болезнями применяются пестициды, как и при традиционной технологии, но методы их применения требуют доработки, рассказали авторы исследования.В России технология прямого посева применяется на Северном Кавказе, Поволжье, Урале и в Западной Сибири. В Ставропольском крае по этой технологии сельскохозяйственные культуры возделываются на площади 245,7 тыс. га.Как рассказали исследователи Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра (ФНАЦ), разработанная ими начиная с 2015 года интегрированная система защиты полевых культур от вредителей, болезней и сорняков для технологии прямого посева поможет сохранить до 70% урожая сельскохозяйственных культур, а также улучшить его качество.При переходе от традиционной технологии возделывания полевых культур к технологии прямого посева важно уделять внимание борьбе с фитопатогенами, сорными растениями и вредителями в верхнем слое почвы, которые могут вызывать большие потери урожая, отмечают ученые. Поэтому они подчеркивают роль фитосанитарного мониторинга и корректировки защитных мероприятий.Специалисты Северо-Кавказского ФНАЦ провели исследование, чтобы выявить и изучить изменения в поведении вредителей на полевых сельскохозяйственных культурах во время перехода с традиционной технологии на технологию без обработки почвы. Сделанные выводы позволили ученым составить рекомендации для эффективного применения технологии. Они предложили скорректированную систему защиты, которая, по их мнению, позволит избавиться от вредных организмов при выращивании полевых культур и получать достойный урожай.По его словам, озимую пшеницу, возделываемую с помощью новой технологии, необходимо возвращать на прежнее место не ранее чем через два года, используя при посеве качественный протравитель, чтобы избавить их от поражения корневыми гнилями. Этот предшественник практически не оказывает отрицательного влияния на подсолнечник, сою, сорго, возможно, и на другие культуры. По распространению других традиционных болезней и вредителей разницы между технологиями на изучаемых культурах не выявлено.Исследование проводилось на опытном поле и производственных посевах Ставропольского НИИ сельского хозяйства в рамках проекта, финансируемого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

https://ria.ru/20221220/sfu-1839757172.html

https://ria.ru/20221019/kfu-1825029720.html

https://ria.ru/20210624/tpu-1738267315.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, северный кавказ, поволжье