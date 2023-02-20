https://ria.ru/20230220/nato-1853120233.html
Турция возобновит переговоры по членству Швеции и Финляндии в НАТО
Турция возобновит переговоры по членству Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 20.02.2023
Турция возобновит переговоры по членству Швеции и Финляндии в НАТО
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что очередная встреча в рамках трехстороннего механизма по процессу вступления Швеции и Финляндии в НАТО состоится в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:10
2023-02-20T12:10
2023-02-20T12:10
в мире
швеция
турция
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мевлют чавушоглу
энтони блинкен
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мид турции
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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что очередная встреча в рамках трехстороннего механизма по процессу вступления Швеции и Финляндии в НАТО состоится в Брюсселе в ближайшее время. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. "Мы обсудили (с Энтони Блинкеном) расширение НАТО, ожидания Анкары от этих двух стран (Финляндии и Швеции). Мы ранее дали паузу трехстороннему механизму, в ближайший период встреча состоится в штаб-квартире НАТО, в Брюсселе. Наши коллеги будут иметь возможность оценить сделанные шаги на встрече в присутствии делегатов НАТО", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с Блинкеном в понедельник в Анкаре.
https://ria.ru/20230216/nato-1852376501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, швеция, турция, финляндия, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, нато, мид турции, сша
В мире, Швеция, Турция, Финляндия, Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, НАТО, МИД Турции, США
Турция возобновит переговоры по членству Швеции и Финляндии в НАТО
Чавушоглу заявил о скором возобновлении переговоров по членству Швеции и Финляндии в НАТО