https://ria.ru/20230220/nato-1853120233.html

Турция возобновит переговоры по членству Швеции и Финляндии в НАТО

Турция возобновит переговоры по членству Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 20.02.2023

Турция возобновит переговоры по членству Швеции и Финляндии в НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что очередная встреча в рамках трехстороннего механизма по процессу вступления Швеции и Финляндии в НАТО состоится в... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:10

2023-02-20T12:10

2023-02-20T12:10

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швеция

турция

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мевлют чавушоглу

энтони блинкен

нато

мид турции

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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что очередная встреча в рамках трехстороннего механизма по процессу вступления Швеции и Финляндии в НАТО состоится в Брюсселе в ближайшее время. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. "Мы обсудили (с Энтони Блинкеном) расширение НАТО, ожидания Анкары от этих двух стран (Финляндии и Швеции). Мы ранее дали паузу трехстороннему механизму, в ближайший период встреча состоится в штаб-квартире НАТО, в Брюсселе. Наши коллеги будут иметь возможность оценить сделанные шаги на встрече в присутствии делегатов НАТО", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с Блинкеном в понедельник в Анкаре.

https://ria.ru/20230216/nato-1852376501.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, швеция, турция, финляндия, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, нато, мид турции, сша