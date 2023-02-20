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Турция возобновит переговоры по членству Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 20.02.2023
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Турция возобновит переговоры по членству Швеции и Финляндии в НАТО
Турция возобновит переговоры по членству Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 20.02.2023
Турция возобновит переговоры по членству Швеции и Финляндии в НАТО
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что очередная встреча в рамках трехстороннего механизма по процессу вступления Швеции и Финляндии в НАТО состоится в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:10
2023-02-20T12:10
в мире
швеция
турция
финляндия
мевлют чавушоглу
энтони блинкен
нато
мид турции
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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что очередная встреча в рамках трехстороннего механизма по процессу вступления Швеции и Финляндии в НАТО состоится в Брюсселе в ближайшее время. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. "Мы обсудили (с Энтони Блинкеном) расширение НАТО, ожидания Анкары от этих двух стран (Финляндии и Швеции). Мы ранее дали паузу трехстороннему механизму, в ближайший период встреча состоится в штаб-квартире НАТО, в Брюсселе. Наши коллеги будут иметь возможность оценить сделанные шаги на встрече в присутствии делегатов НАТО", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с Блинкеном в понедельник в Анкаре.
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в мире, швеция, турция, финляндия, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, нато, мид турции, сша
В мире, Швеция, Турция, Финляндия, Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, НАТО, МИД Турции, США
12:10 20.02.2023
 
Турция возобновит переговоры по членству Швеции и Финляндии в НАТО

Чавушоглу заявил о скором возобновлении переговоров по членству Швеции и Финляндии в НАТО

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкТурция
Турция - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что очередная встреча в рамках трехстороннего механизма по процессу вступления Швеции и Финляндии в НАТО состоится в Брюсселе в ближайшее время.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
"Мы обсудили (с Энтони Блинкеном) расширение НАТО, ожидания Анкары от этих двух стран (Финляндии и Швеции). Мы ранее дали паузу трехстороннему механизму, в ближайший период встреча состоится в штаб-квартире НАТО, в Брюсселе. Наши коллеги будут иметь возможность оценить сделанные шаги на встрече в присутствии делегатов НАТО", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с Блинкеном в понедельник в Анкаре.
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 12:35
Турция поддержала усиление НАТО
 
В миреШвецияТурцияФинляндияМевлют ЧавушоглуЭнтони БлинкенНАТОМИД ТурцииСША
 
 
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