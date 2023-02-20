https://ria.ru/20230220/nato-1853112704.html

Блинкен выразил уверенность в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Блинкен выразил уверенность в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 20.02.2023

Блинкен выразил уверенность в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Вашингтон уверен в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, заявил в понедельник в Анкаре госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T11:52

2023-02-20T11:52

2023-02-20T11:52

в мире

турция

финляндия

швеция

энтони блинкен

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мевлют чавушоглу

сша

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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Вашингтон уверен в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, заявил в понедельник в Анкаре госсекретарь США Энтони Блинкен. "Вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО не вопрос двусторонних отношений. Мы поддерживаем их вступление в альянс как можно скорее... Их вооруженные силы взаимодействуют с силами альянса без проволочек. Мы уверены, что в скором времени поприветствуем эти две страны в альянсе. Когда это произойдет, безопасность каждого члена НАТО будет усилена, в том числе США и Турции", - заявил Блинкен на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. По словам госсекретаря, Вашингтон осознает обеспокоенность Анкары в связи с активностью "Рабочей партии Курдистана", признанной террористической в Турции, и будет работать в этом направлении. Также Блинкен отметил, что США намерены оказывать поддержку Турции в ликвидации последствий землетрясений так долго, как потребуется. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.

https://ria.ru/20230218/nato-1852864027.html

https://ria.ru/20230216/nato-1852376501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, финляндия, швеция, энтони блинкен, нато, мевлют чавушоглу, сша