Блинкен выразил уверенность в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Госсекретарь США Блинкен выразил уверенность в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Вашингтон уверен в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, заявил в понедельник в Анкаре госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО не вопрос двусторонних отношений. Мы поддерживаем их вступление в альянс как можно скорее... Их вооруженные силы взаимодействуют с силами альянса без проволочек. Мы уверены, что в скором времени поприветствуем эти две страны в альянсе. Когда это произойдет, безопасность каждого члена НАТО будет усилена, в том числе США и Турции", - заявил Блинкен на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
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По словам госсекретаря, Вашингтон осознает обеспокоенность Анкары в связи с активностью "Рабочей партии Курдистана", признанной террористической в Турции, и будет работать в этом направлении.
Также Блинкен отметил, что США намерены оказывать поддержку Турции в ликвидации последствий землетрясений так долго, как потребуется.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.
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