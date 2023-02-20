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Блинкен выразил уверенность в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 20.02.2023
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Блинкен выразил уверенность в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Блинкен выразил уверенность в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 20.02.2023
Блинкен выразил уверенность в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Вашингтон уверен в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, заявил в понедельник в Анкаре госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:52
2023-02-20T11:52
в мире
турция
финляндия
швеция
энтони блинкен
нато
мевлют чавушоглу
сша
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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Вашингтон уверен в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, заявил в понедельник в Анкаре госсекретарь США Энтони Блинкен. "Вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО не вопрос двусторонних отношений. Мы поддерживаем их вступление в альянс как можно скорее... Их вооруженные силы взаимодействуют с силами альянса без проволочек. Мы уверены, что в скором времени поприветствуем эти две страны в альянсе. Когда это произойдет, безопасность каждого члена НАТО будет усилена, в том числе США и Турции", - заявил Блинкен на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. По словам госсекретаря, Вашингтон осознает обеспокоенность Анкары в связи с активностью "Рабочей партии Курдистана", признанной террористической в Турции, и будет работать в этом направлении. Также Блинкен отметил, что США намерены оказывать поддержку Турции в ликвидации последствий землетрясений так долго, как потребуется. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.
https://ria.ru/20230218/nato-1852864027.html
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в мире, турция, финляндия, швеция, энтони блинкен, нато, мевлют чавушоглу, сша
В мире, Турция, Финляндия, Швеция, Энтони Блинкен, НАТО, Мевлют Чавушоглу, США
11:52 20.02.2023
 
Блинкен выразил уверенность в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Госсекретарь США Блинкен выразил уверенность в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Вашингтон уверен в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, заявил в понедельник в Анкаре госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО не вопрос двусторонних отношений. Мы поддерживаем их вступление в альянс как можно скорее... Их вооруженные силы взаимодействуют с силами альянса без проволочек. Мы уверены, что в скором времени поприветствуем эти две страны в альянсе. Когда это произойдет, безопасность каждого члена НАТО будет усилена, в том числе США и Турции", - заявил Блинкен на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
18 февраля, 16:00
Столтенберг обозначил сроки по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
По словам госсекретаря, Вашингтон осознает обеспокоенность Анкары в связи с активностью "Рабочей партии Курдистана", признанной террористической в Турции, и будет работать в этом направлении.
Также Блинкен отметил, что США намерены оказывать поддержку Турции в ликвидации последствий землетрясений так долго, как потребуется.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 12:35
Турция поддержала усиление НАТО
 
В миреТурцияФинляндияШвецияЭнтони БлинкенНАТОМевлют ЧавушоглуСША
 
 
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