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В Петербурге представили доказательства присутствия наемников в Донбассе - РИА Новости, 20.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/naemniki-1853301450.html
В Петербурге представили доказательства присутствия наемников в Донбассе
В Петербурге представили доказательства присутствия наемников в Донбассе - РИА Новости, 20.02.2023
В Петербурге представили доказательства присутствия наемников в Донбассе
В Артиллерийском музее Санкт-Петербурга в понедельник выставили трофейный шлем иностранного наемника, который впервые дал безоговорочные доказательства участия... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T23:35
2023-02-20T23:51
специальная военная операция на украине
донбасс
санкт-петербург
россия
даниил безсонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. В Артиллерийском музее Санкт-Петербурга в понедельник выставили трофейный шлем иностранного наемника, который впервые дал безоговорочные доказательства участия иностранцев в боевых действиях в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости. На шлеме была экшн-камера с кадрами "работы" иностранцев и их подготовки на полигонах. "Мы с 2014 года знали, что иностранные наемники участвуют так или иначе в войне на Донбассе, но впервые мы получили и артефакты, и визуальное подтверждение, потому что на месте их гибели была обнаружена экшн-камера, которая фиксировала все происходящее: и как они готовились на полигоне, кто входил в эту группу", - рассказал РИА Новости военный обозреватель Даниил Безсонов. Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что следственным путем были получены неопровержимые сведения о поощрении киевским режимом запрещенного международными нормами участия наемников в боевых действиях на стороне Украине. Установлены данные о порядке вербовки, обучении, участии наемников в боевых действиях и размерах их денежных вознаграждений, составляющих от 30 до 100 тысяч гривен.
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донбасс, санкт-петербург, россия, даниил безсонов
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Санкт-Петербург, Россия, Даниил Безсонов
23:35 20.02.2023 (обновлено: 23:51 20.02.2023)
 
В Петербурге представили доказательства присутствия наемников в Донбассе

В Петербурге представили первые доказательства присутствия зарубежных наемников в Донбассе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. В Артиллерийском музее Санкт-Петербурга в понедельник выставили трофейный шлем иностранного наемника, который впервые дал безоговорочные доказательства участия иностранцев в боевых действиях в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
На шлеме была экшн-камера с кадрами "работы" иностранцев и их подготовки на полигонах.
"Мы с 2014 года знали, что иностранные наемники участвуют так или иначе в войне на Донбассе, но впервые мы получили и артефакты, и визуальное подтверждение, потому что на месте их гибели была обнаружена экшн-камера, которая фиксировала все происходящее: и как они готовились на полигоне, кто входил в эту группу", - рассказал РИА Новости военный обозреватель Даниил Безсонов.
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что следственным путем были получены неопровержимые сведения о поощрении киевским режимом запрещенного международными нормами участия наемников в боевых действиях на стороне Украине. Установлены данные о порядке вербовки, обучении, участии наемников в боевых действиях и размерах их денежных вознаграждений, составляющих от 30 до 100 тысяч гривен.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 08:38Специальная военная операция на Украине
ВСУ перебросили иностранных наемников под Кременную, заявил военный эксперт
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассСанкт-ПетербургРоссияДаниил Безсонов
 
 
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