https://ria.ru/20230220/naemniki-1853301450.html

В Петербурге представили доказательства присутствия наемников в Донбассе

В Петербурге представили доказательства присутствия наемников в Донбассе - РИА Новости, 20.02.2023

В Петербурге представили доказательства присутствия наемников в Донбассе

В Артиллерийском музее Санкт-Петербурга в понедельник выставили трофейный шлем иностранного наемника, который впервые дал безоговорочные доказательства участия... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T23:35

2023-02-20T23:35

2023-02-20T23:51

специальная военная операция на украине

донбасс

санкт-петербург

россия

даниил безсонов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. В Артиллерийском музее Санкт-Петербурга в понедельник выставили трофейный шлем иностранного наемника, который впервые дал безоговорочные доказательства участия иностранцев в боевых действиях в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости. На шлеме была экшн-камера с кадрами "работы" иностранцев и их подготовки на полигонах. "Мы с 2014 года знали, что иностранные наемники участвуют так или иначе в войне на Донбассе, но впервые мы получили и артефакты, и визуальное подтверждение, потому что на месте их гибели была обнаружена экшн-камера, которая фиксировала все происходящее: и как они готовились на полигоне, кто входил в эту группу", - рассказал РИА Новости военный обозреватель Даниил Безсонов. Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что следственным путем были получены неопровержимые сведения о поощрении киевским режимом запрещенного международными нормами участия наемников в боевых действиях на стороне Украине. Установлены данные о порядке вербовки, обучении, участии наемников в боевых действиях и размерах их денежных вознаграждений, составляющих от 30 до 100 тысяч гривен.

https://ria.ru/20230220/naemniki-1853054599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, санкт-петербург, россия, даниил безсонов