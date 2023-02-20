https://ria.ru/20230220/muzei-1853253452.html

Пушкинский и Третьяковка рассказали о графике работы в праздники

Пушкинский и Третьяковка рассказали о графике работы в праздники - РИА Новости, 20.02.2023

Пушкинский и Третьяковка рассказали о графике работы в праздники

В пресс-службах ГМИИ имени Пушкина, Музей ВДНХ и Третьяковки рассказали, как институции будут работать с 23 по 26 февраля. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T19:00

2023-02-20T19:00

2023-02-20T19:00

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третьяковская галерея

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В пресс-службах ГМИИ имени Пушкина, Музей ВДНХ и Третьяковки рассказали, как институции будут работать с 23 по 26 февраля. Третьяковская галерея будет работать по праздничному графику, вход в музей возможен только по электронным билетам, сообщили в пресс-службе галереи. "Вход по картам "Друг Третьяковской галереи" и по билетам, купленным в кассах музея до 23 февраля, так же будет возможен", — уточнили в пресс-службе. Выставки исторического здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, Инженерного корпуса в Лаврушинском переулке и здания Новой Третьяковки на Крымском Валу открыты 23, 24 и 25 февраля с 10.00 до 21.00, 26 февраля – с 10.00 до 20.00. Малые музеи Третьяковской галереи будут работать 23 февраля с 10.00 до 18.00, в остальные праздничные дни – в обычном режиме. Главное здание и Галерея ГМИИ имени Пушкина будут открыты как обычно, следует из сообщения на сайте музея. "23 и 24 февраля музей открыт для посетителей. Главное здание и Галерея будут работать в стандартном режиме, как по четвергам и пятницам: с 11.00 до 21:00, вход до 20.00", — говорится в сообщении. Вход в павильоны музея ВДНХ в период праздничных дней также работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "ВДНХ павильоны работают для посетителей в обычном режиме с 11.00 до 20.00, вход до 19.30", — уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230204/vystavka-1849611468.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, третьяковская галерея, вднх, музеи, выставки