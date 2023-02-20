Рейтинг@Mail.ru
Движение транспорта на Крымском мосту восстановили - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/most-1853097025.html
Движение транспорта на Крымском мосту восстановили
Движение транспорта на Крымском мосту восстановили - РИА Новости, 20.02.2023
Движение транспорта на Крымском мосту восстановили
Движение транспорта на Крымском мосту после лобового столкновения автомобилей утром в понедельник восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФКУ... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:19
2023-02-20T11:19
происшествия
авто
фку "тамань"
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853082145_103:187:1170:787_1920x0_80_0_0_9b3981560967898fa40662df8a864ab5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Движение транспорта на Крымском мосту после лобового столкновения автомобилей утром в понедельник восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФКУ "Тамань", в управлении которого находится автодорожная часть моста. Лобовое столкновение ВАЗ 2112 и микроавтобуса Hundai Starex произошло в 7.10., предварительно, на встречную полосу выехал водитель автомобиля ВАЗ 1996 года рождения. Минздрав Крыма сообщил, что в результате ДТП погибли три человека, один госпитализирован с травмами в Керченскую больницу. В момент аварии шел дождь, видимость хорошая, дорожное покрытие – мокрое, гололеда не было, температура воздуха плюс 8. Движение транспорта на транспортном переходе осуществлялось по уже отремонтированной части моста – по одной полосе в каждом направлении. "Движение транспорта на Крымском мосту, приостановленное ранее после ДТП, восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230220/dtp-1853086774.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853082145_3:0:1280:958_1920x0_80_0_0_e89079b5a56776db74afa5bf716ff483.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, фку "тамань", республика крым
Происшествия, Авто, ФКУ "Тамань", Республика Крым
11:19 20.02.2023
 
Движение транспорта на Крымском мосту восстановили

ФКУ "Тамань": на Крымском мосту восстановили движение транспорта после ДТП

© РИА НовостиМесто ДТП на Крымском мосту
Место ДТП на Крымском мосту
© РИА Новости
Место ДТП на Крымском мосту
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Движение транспорта на Крымском мосту после лобового столкновения автомобилей утром в понедельник восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФКУ "Тамань", в управлении которого находится автодорожная часть моста.
Лобовое столкновение ВАЗ 2112 и микроавтобуса Hundai Starex произошло в 7.10., предварительно, на встречную полосу выехал водитель автомобиля ВАЗ 1996 года рождения. Минздрав Крыма сообщил, что в результате ДТП погибли три человека, один госпитализирован с травмами в Керченскую больницу. В момент аварии шел дождь, видимость хорошая, дорожное покрытие – мокрое, гололеда не было, температура воздуха плюс 8. Движение транспорта на транспортном переходе осуществлялось по уже отремонтированной части моста – по одной полосе в каждом направлении.
"Движение транспорта на Крымском мосту, приостановленное ранее после ДТП, восстановлено", - говорится в сообщении.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 10:51
В МВД рассказали подробности смертельного ДТП на Крымском мосту
 
ПроисшествияАвтоФКУ "Тамань"Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала