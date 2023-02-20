https://ria.ru/20230220/most-1853097025.html

Движение транспорта на Крымском мосту восстановили

Движение транспорта на Крымском мосту восстановили - РИА Новости, 20.02.2023

Движение транспорта на Крымском мосту восстановили

Движение транспорта на Крымском мосту после лобового столкновения автомобилей утром в понедельник восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФКУ... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T11:19

2023-02-20T11:19

2023-02-20T11:19

происшествия

авто

фку "тамань"

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Движение транспорта на Крымском мосту после лобового столкновения автомобилей утром в понедельник восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФКУ "Тамань", в управлении которого находится автодорожная часть моста. Лобовое столкновение ВАЗ 2112 и микроавтобуса Hundai Starex произошло в 7.10., предварительно, на встречную полосу выехал водитель автомобиля ВАЗ 1996 года рождения. Минздрав Крыма сообщил, что в результате ДТП погибли три человека, один госпитализирован с травмами в Керченскую больницу. В момент аварии шел дождь, видимость хорошая, дорожное покрытие – мокрое, гололеда не было, температура воздуха плюс 8. Движение транспорта на транспортном переходе осуществлялось по уже отремонтированной части моста – по одной полосе в каждом направлении. "Движение транспорта на Крымском мосту, приостановленное ранее после ДТП, восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230220/dtp-1853086774.html

республика крым

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, фку "тамань", республика крым