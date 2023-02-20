https://ria.ru/20230220/most-1853066867.html

На Крымском мосту восстановили движение после ДТП

На Крымском мосту восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 20.02.2023

На Крымском мосту восстановили движение после ДТП

Движение на Крымском мосту, ранее перекрытое из-за ДТП, полностью восстановлено, сообщили в РИА Новости пресс-службе администрации Темрюкского района. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T09:44

2023-02-20T09:44

2023-02-20T10:39

республика крым

происшествия

авто

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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Движение на Крымском мосту, ранее перекрытое из-за ДТП, полностью восстановлено, сообщили в РИА Новости пресс-службе администрации Темрюкского района. "Движение на Крымском мосту, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы, восстановлено", - сказали в пресс-службе. ДТП произошло в 7.10 утра понедельника: по данным крымского минздрава, в лобовом столкновении погибли три человека, один госпитализирован. Крымский мост начинается на Таманском полуострове, проходит по острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег. Длина – 19 километров.

https://ria.ru/20230220/khabarovsk-1853047972.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, происшествия, авто