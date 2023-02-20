Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/most-1853066867.html
На Крымском мосту восстановили движение после ДТП
На Крымском мосту восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 20.02.2023
На Крымском мосту восстановили движение после ДТП
Движение на Крымском мосту, ранее перекрытое из-за ДТП, полностью восстановлено, сообщили в РИА Новости пресс-службе администрации Темрюкского района. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T09:44
2023-02-20T10:39
республика крым
происшествия
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757353657_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_bd2e005411965d2845cc6622d0fb112c.jpg
КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Движение на Крымском мосту, ранее перекрытое из-за ДТП, полностью восстановлено, сообщили в РИА Новости пресс-службе администрации Темрюкского района. "Движение на Крымском мосту, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы, восстановлено", - сказали в пресс-службе. ДТП произошло в 7.10 утра понедельника: по данным крымского минздрава, в лобовом столкновении погибли три человека, один госпитализирован. Крымский мост начинается на Таманском полуострове, проходит по острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег. Длина – 19 километров.
https://ria.ru/20230220/khabarovsk-1853047972.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757353657_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_dbee9eb384f84b003f4c9abe86d4bf12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, происшествия, авто
Республика Крым, Происшествия, Авто
09:44 20.02.2023 (обновлено: 10:39 20.02.2023)
 
На Крымском мосту восстановили движение после ДТП

На Крымском мосту восстановили движение после ДТП с тремя погибшими

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудники ДПС на дороге
Сотрудники ДПС на дороге - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудники ДПС на дороге. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Движение на Крымском мосту, ранее перекрытое из-за ДТП, полностью восстановлено, сообщили в РИА Новости пресс-службе администрации Темрюкского района.
"Движение на Крымском мосту, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы, восстановлено", - сказали в пресс-службе.
ДТП произошло в 7.10 утра понедельника: по данным крымского минздрава, в лобовом столкновении погибли три человека, один госпитализирован.
Крымский мост начинается на Таманском полуострове, проходит по острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег. Длина – 19 километров.
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 06:26
В Хабаровске накажут дедушку, давшего порулить восьмилетнему внуку
 
Республика КрымПроисшествияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала