https://ria.ru/20230220/most-1853066867.html
На Крымском мосту восстановили движение после ДТП
На Крымском мосту восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 20.02.2023
На Крымском мосту восстановили движение после ДТП
Движение на Крымском мосту, ранее перекрытое из-за ДТП, полностью восстановлено, сообщили в РИА Новости пресс-службе администрации Темрюкского района. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T09:44
2023-02-20T09:44
2023-02-20T10:39
республика крым
происшествия
авто
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Движение на Крымском мосту, ранее перекрытое из-за ДТП, полностью восстановлено, сообщили в РИА Новости пресс-службе администрации Темрюкского района. "Движение на Крымском мосту, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы, восстановлено", - сказали в пресс-службе. ДТП произошло в 7.10 утра понедельника: по данным крымского минздрава, в лобовом столкновении погибли три человека, один госпитализирован. Крымский мост начинается на Таманском полуострове, проходит по острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег. Длина – 19 километров.
https://ria.ru/20230220/khabarovsk-1853047972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия, авто
Республика Крым, Происшествия, Авто
09:44 20.02.2023 (обновлено: 10:39 20.02.2023)
На Крымском мосту восстановили движение после ДТП
На Крымском мосту восстановили движение после ДТП с тремя погибшими