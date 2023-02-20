https://ria.ru/20230220/most-1853058629.html

На Крымском мосту полностью перекрыли движение

На Крымском мосту полностью перекрыли движение - РИА Новости, 20.02.2023

На Крымском мосту полностью перекрыли движение

Движение на Крымском мосту перекрыто в понедельник в связи с ДТП, которое произошло на территории Республики Крым, сообщают в Госавтоинспекции Краснодарского... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T09:07

2023-02-20T09:07

2023-02-20T10:33

происшествия

республика крым

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Движение на Крымском мосту перекрыто в понедельник в связи с ДТП, которое произошло на территории Республики Крым, сообщают в Госавтоинспекции Краснодарского края."В 7.25 перекрыто движение на Крымском мосту в связи с ДТП, произошедшим на территории Республики Крым", - говорится в сообщении.Минздрав Крыма сообщил РИА Новости, что погибли три человека, один госпитализирован с травмами в Керчи.Крымский мост – мостовой переход через Керченский пролив. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег. Длина конструкции – 19 километров.

https://ria.ru/20230219/nuland-1852948374.html

республика крым

краснодарский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика крым, краснодарский край