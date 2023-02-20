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На Крымском мосту полностью перекрыли движение - РИА Новости, 20.02.2023
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На Крымском мосту полностью перекрыли движение
На Крымском мосту полностью перекрыли движение - РИА Новости, 20.02.2023
На Крымском мосту полностью перекрыли движение
Движение на Крымском мосту перекрыто в понедельник в связи с ДТП, которое произошло на территории Республики Крым, сообщают в Госавтоинспекции Краснодарского... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T09:07
2023-02-20T10:33
происшествия
республика крым
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Движение на Крымском мосту перекрыто в понедельник в связи с ДТП, которое произошло на территории Республики Крым, сообщают в Госавтоинспекции Краснодарского края."В 7.25 перекрыто движение на Крымском мосту в связи с ДТП, произошедшим на территории Республики Крым", - говорится в сообщении.Минздрав Крыма сообщил РИА Новости, что погибли три человека, один госпитализирован с травмами в Керчи.Крымский мост – мостовой переход через Керченский пролив. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег. Длина конструкции – 19 километров.
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происшествия, республика крым, краснодарский край
Происшествия, Республика Крым, Краснодарский край
09:07 20.02.2023 (обновлено: 10:33 20.02.2023)
 
На Крымском мосту полностью перекрыли движение

На Крымском мосту полностью перекрыли движение из-за аварии с тремя погибшими

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина смотрит на Крымский мост
Мужчина смотрит на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина смотрит на Крымский мост. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Движение на Крымском мосту перекрыто в понедельник в связи с ДТП, которое произошло на территории Республики Крым, сообщают в Госавтоинспекции Краснодарского края.
"В 7.25 перекрыто движение на Крымском мосту в связи с ДТП, произошедшим на территории Республики Крым", - говорится в сообщении.
Минздрав Крыма сообщил РИА Новости, что погибли три человека, один госпитализирован с травмами в Керчи.
Крымский мост – мостовой переход через Керченский пролив. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег. Длина конструкции – 19 километров.
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