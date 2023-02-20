https://ria.ru/20230220/most-1853058629.html
На Крымском мосту полностью перекрыли движение
На Крымском мосту полностью перекрыли движение - РИА Новости, 20.02.2023
На Крымском мосту полностью перекрыли движение
Движение на Крымском мосту перекрыто в понедельник в связи с ДТП, которое произошло на территории Республики Крым, сообщают в Госавтоинспекции Краснодарского... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T09:07
2023-02-20T09:07
2023-02-20T10:33
происшествия
республика крым
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826889816_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_403590b1ab93dbe1ec6146c0af031f70.jpg
КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Движение на Крымском мосту перекрыто в понедельник в связи с ДТП, которое произошло на территории Республики Крым, сообщают в Госавтоинспекции Краснодарского края."В 7.25 перекрыто движение на Крымском мосту в связи с ДТП, произошедшим на территории Республики Крым", - говорится в сообщении.Минздрав Крыма сообщил РИА Новости, что погибли три человека, один госпитализирован с травмами в Керчи.Крымский мост – мостовой переход через Керченский пролив. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег. Длина конструкции – 19 километров.
https://ria.ru/20230219/nuland-1852948374.html
республика крым
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826889816_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d58642893dfdb5308da3c706aa44507b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, краснодарский край
Происшествия, Республика Крым, Краснодарский край
09:07 20.02.2023 (обновлено: 10:33 20.02.2023)
На Крымском мосту полностью перекрыли движение
На Крымском мосту полностью перекрыли движение из-за аварии с тремя погибшими