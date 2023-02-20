https://ria.ru/20230220/moskva-1853048879.html
В Москве по программе реновации обеспечили энергоснабжением около 50 домов
В Москве по программе реновации обеспечили энергоснабжением около 50 домов - РИА Новости, 20.02.2023
В Москве по программе реновации обеспечили энергоснабжением около 50 домов
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обеспечили электричеством почти 50 жилых домов, построенных в рамках программы реновации в столице, сообщил... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T07:06
2023-02-20T07:06
2023-02-20T07:06
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общество
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петр бирюков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обеспечили электричеством почти 50 жилых домов, построенных в рамках программы реновации в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в ходе работ по технологическому присоединению новостроек было проложено более 85 километров кабельных линий напряжением 0,4 и 10 кВ, построены 34 трансформаторные подстанции. "Все мероприятия по подключению новых значимых объектов проводились с применением современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что все новые жилые дома обеспечены электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
В Москве по программе реновации обеспечили энергоснабжением около 50 домов
Заммэра Москвы Бирюков: 50 домов по программе реновации были обеспечены энергоснабжением
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обеспечили электричеством почти 50 жилых домов, построенных в рамках программы реновации в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Успешная реализация программы реновации и подключение к электрическим сетям новых объектов жилого фонда находятся на особом контроле. Для решения этой задачи прокладываются дополнительные кабельные линии, при необходимости возводятся трансформаторные подстанции. В прошлом году обеспечили энергоснабжением 49 таких домов, общая присоединенная мощность составила свыше 33 МВт", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в ходе работ по технологическому присоединению новостроек было проложено более 85 километров кабельных линий напряжением 0,4 и 10 кВ, построены 34 трансформаторные подстанции.
"Все мероприятия по подключению новых значимых объектов проводились с применением современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что все новые жилые дома обеспечены электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.