https://ria.ru/20230220/moskva-1853048879.html

В Москве по программе реновации обеспечили энергоснабжением около 50 домов

В Москве по программе реновации обеспечили энергоснабжением около 50 домов - РИА Новости, 20.02.2023

В Москве по программе реновации обеспечили энергоснабжением около 50 домов

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обеспечили электричеством почти 50 жилых домов, построенных в рамках программы реновации в столице, сообщил... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T07:06

2023-02-20T07:06

2023-02-20T07:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595473661_0:53:3069:1779_1920x0_80_0_0_b28ad2e1149e5c292a25dff07d0c7bfc.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обеспечили электричеством почти 50 жилых домов, построенных в рамках программы реновации в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в ходе работ по технологическому присоединению новостроек было проложено более 85 километров кабельных линий напряжением 0,4 и 10 кВ, построены 34 трансформаторные подстанции. "Все мероприятия по подключению новых значимых объектов проводились с применением современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что все новые жилые дома обеспечены электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.

https://ria.ru/20221229/renovatsiya-1842338395.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы