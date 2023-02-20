https://ria.ru/20230220/moldaviya-1853184393.html

Санду заявила, что Молдавия больше не зависит от одного поставщика газа

Санду заявила, что Молдавия больше не зависит от одного поставщика газа - РИА Новости, 20.02.2023

Санду заявила, что Молдавия больше не зависит от одного поставщика газа

Молдавия впервые в истории не зависит от одного источника поставок природного газа, заявила в понедельник президент страны Майя Санду, выступая на сессии... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:34

2023-02-20T15:34

2023-02-20T15:34

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газпром

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КИШИНЕВ, 20 фев – РИА Новости. Молдавия впервые в истории не зависит от одного источника поставок природного газа, заявила в понедельник президент страны Майя Санду, выступая на сессии парламентской ассамблеи "Евронест" в Кишиневе. В понедельник в молдавской столице проходит 10-я сессия парламентской ассамблеи "Евронест" с участием парламентариев из стран "Восточного партнерства" и Евросоюза. "В прошлом году молдаване боролись с инфляцией и очень серьезным экономическим кризисом, но мы были рядом. Правительство предоставило компенсацию и финансовую поддержку наиболее уязвимым слоям населения. Наши западные партнеры помогли нам финансировать такие программы, как фонд энергетической уязвимости. Впервые в истории Молдавия больше не зависит от одного источника запасов природного газа", — сказала Санду в ходе своего выступления. Глава Молдавии объявила, что трудности, с которыми сталкиваются жители республики, вызваны в том числе событиями на Украине. "Война на Украине сделала наш народ беднее и уязвимее перед вызовами. Она учит нас тому, что мы должны сотрудничать, чтобы гарантировать демократию", - сказала Санду. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. В декабре прошлого года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов. В Молдавии тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".

https://ria.ru/20230203/moldaviya-1849510012.html

https://ria.ru/20221215/gaz-1838857063.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, майя санду, молдовагаз, газпром