https://ria.ru/20230220/moldaviya-1853138959.html

Додон призвал власти Молдавии воздержаться от милитаристских заявлений

Додон призвал власти Молдавии воздержаться от милитаристских заявлений - РИА Новости, 20.02.2023

Додон призвал власти Молдавии воздержаться от милитаристских заявлений

Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал руководство республики воздержаться от милитаристских заявлений и не втягивать страну в конфликты. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:10

2023-02-20T13:10

2023-02-20T13:10

в мире

молдавия

игорь додон

нато

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КИШИНЕВ, 20 фев – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал руководство республики воздержаться от милитаристских заявлений и не втягивать страну в конфликты. На прошлой неделе новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что нейтралитет не может защитить страну от возможного нападения, а Приднестровье должно быть демилитаризовано. "В последнее время мы всё чаще слышим заявления представителей руководства страны о нейтралитете и о возможности вступления в НАТО. Так, например, новый премьер Речан недавно заявил, что приоритетом для него является демилитаризация Приднестровья. Интересно, как он собирается это сделать? Хочет начать там войну? Это очень опасно. Граждане Молдавии хотят спокойствия, мира и сохранения нейтралитета, они категорически против присоединения к НАТО или дестабилизации ситуации в Приднестровье. Такие заявления руководства страны являются опасными. Мы не должны вступать ни в НАТО, ни в какой-либо другой военный блок", – заявил Додон в ходе видеообращения, которое он опубликовал в понедельник в своем Telegram-канале. Ранее президент Молдавии Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.

https://ria.ru/20230220/moldaviya-1853123100.html

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в мире, молдавия, игорь додон, нато