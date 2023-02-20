https://ria.ru/20230220/moldaviya-1853123100.html

В Кремле заявили, что Молдавия скатывается до антироссийской истерии

В Кремле заявили, что Молдавия скатывается до антироссийской истерии - РИА Новости, 20.02.2023

В Кремле заявили, что Молдавия скатывается до антироссийской истерии

У России с Молдавией отношения весьма напряжённые, Кишинев скатывается до антироссийской истерии, а отсутствие конструктива вредит отношениям, заявил... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:19

2023-02-20T12:19

2023-02-20T12:30

политика

россия

молдавия

дмитрий песков

кишинев

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. У России с Молдавией отношения весьма напряжённые, Кишинев скатывается до антироссийской истерии, а отсутствие конструктива вредит отношениям, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."У нас итак с Молдавией отношения весьма и весьма напряженные. Молдавское руководство, вы знаете, делает акцент на, наверное, всём антироссийском, тоже скатывается в такую антироссийскую истерию. Такое отсутствие конструктивизма вряд ли может помочь самой Молдавии, и, конечно же, это вредит нашим двусторонним отношениям", - сказал Песков, отвечая на вопрос какие у Москвы ожидания от будущего взаимодействия с новым правительством Молдавии.Он подчеркнул, что сама Россия "была и есть весьма и весьма ответственной страной".Парламент Молдавии в четверг утвердил новое правительство во главе с экс-министром внутренних дел Дорином Речаном.

https://ria.ru/20230218/moldaviya-1852840684.html

россия

молдавия

кишинев

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политика, россия, молдавия, дмитрий песков, кишинев