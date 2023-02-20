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В Кремле заявили, что Молдавия скатывается до антироссийской истерии - РИА Новости, 20.02.2023
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В Кремле заявили, что Молдавия скатывается до антироссийской истерии
В Кремле заявили, что Молдавия скатывается до антироссийской истерии - РИА Новости, 20.02.2023
В Кремле заявили, что Молдавия скатывается до антироссийской истерии
У России с Молдавией отношения весьма напряжённые, Кишинев скатывается до антироссийской истерии, а отсутствие конструктива вредит отношениям, заявил... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:19
2023-02-20T12:30
политика
россия
молдавия
дмитрий песков
кишинев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. У России с Молдавией отношения весьма напряжённые, Кишинев скатывается до антироссийской истерии, а отсутствие конструктива вредит отношениям, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."У нас итак с Молдавией отношения весьма и весьма напряженные. Молдавское руководство, вы знаете, делает акцент на, наверное, всём антироссийском, тоже скатывается в такую антироссийскую истерию. Такое отсутствие конструктивизма вряд ли может помочь самой Молдавии, и, конечно же, это вредит нашим двусторонним отношениям", - сказал Песков, отвечая на вопрос какие у Москвы ожидания от будущего взаимодействия с новым правительством Молдавии.Он подчеркнул, что сама Россия "была и есть весьма и весьма ответственной страной".Парламент Молдавии в четверг утвердил новое правительство во главе с экс-министром внутренних дел Дорином Речаном.
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политика, россия, молдавия, дмитрий песков, кишинев
Политика, Россия, Молдавия, Дмитрий Песков, Кишинев
12:19 20.02.2023 (обновлено: 12:30 20.02.2023)
 
В Кремле заявили, что Молдавия скатывается до антироссийской истерии

Песков: у России с Молдавией напряженные отношения, отсутствие конструктива вредит им

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. У России с Молдавией отношения весьма напряжённые, Кишинев скатывается до антироссийской истерии, а отсутствие конструктива вредит отношениям, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"У нас итак с Молдавией отношения весьма и весьма напряженные. Молдавское руководство, вы знаете, делает акцент на, наверное, всём антироссийском, тоже скатывается в такую антироссийскую истерию. Такое отсутствие конструктивизма вряд ли может помочь самой Молдавии, и, конечно же, это вредит нашим двусторонним отношениям", - сказал Песков, отвечая на вопрос какие у Москвы ожидания от будущего взаимодействия с новым правительством Молдавии.
Он подчеркнул, что сама Россия "была и есть весьма и весьма ответственной страной".
Парламент Молдавии в четверг утвердил новое правительство во главе с экс-министром внутренних дел Дорином Речаном.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
18 февраля, 12:10
Россия готова к сотрудничеству с Молдавией, заявила Захарова
 
ПолитикаРоссияМолдавияДмитрий ПесковКишинев
 
 
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