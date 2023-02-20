https://ria.ru/20230220/meloni-1853190768.html

Мелони встретится с Зеленским

Мелони встретится с Зеленским - РИА Новости, 20.02.2023

Мелони встретится с Зеленским

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во вторник посетит Киев, где встретится с Владимиром Зеленским, сообщил новостной телеканал RaiNews24. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:03

2023-02-20T16:03

2023-02-20T16:03

специальная военная операция на украине

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РИМ, 20 фев – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во вторник посетит Киев, где встретится с Владимиром Зеленским, сообщил новостной телеканал RaiNews24. Согласно этой информации, перед визитом в Киев Мелони в понедельник поедет в Варшаву, где в 17.00 (19.00 мск) запланирована ее встреча с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Из польской столицы глава итальянского правительства на поезде отправится на Украину. Как не раз отмечали местные СМИ, в ходе визита в Киев Мелони намерена подтвердить безусловную поддержку Украины и приверженность своего правительства "атлантизму". Согласно RaiNews24, в ходе ее встречи с Зеленским речь пойдет также об участии Италии в процессе восстановления Украины. В этой связи Мелони может выступить с предложением о проведении в Италии в ближайшие месяцы специальной конференции, посвященной данной проблематике. Ранее Мелони неоднократно заявляла о своем намерении поехать в Киев. В ходе пресс-конференции по итогам 2022 года премьер пообещала совершить такой визит еще до 24 февраля. При этом, по информации СМИ, срок поездки Мелони несколько раз переносился. После назначения на пост премьер-министра Италии Мелони провела с Зеленским несколько телефонных разговоров, которые тот охарактеризовал как "очень сердечные". 9 февраля они впервые встретились в Брюсселе на полях саммита ЕС. "Мы с Джорджей Мелони только что встретились в Брюсселе, и я буду рад приветствовать ее на Украине. Мы давно ждали ее в Киеве. С самого начала войны Италия при правительстве Марио Драги решила поддержать нас, - важный шаг с решающей ролью вашей страны для признания Украины в качестве полноправного члена Европейского Союза. И сегодня дело идет хорошо", - заявил Зеленский в интервью, которое в понедельник опубликовали несколько ведущих итальянских изданий. Газета Il Fatto Quotidiano указала в этой связи, что Мелони "привезет в подарок Зеленскому шестой пакет вооружений, одобренный итальянским правительством, и противоракетную систему Samp-T, разрешение на которую было дано вместе с Францией, и которая должна быть готова весной". РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230220/samolety-1853162450.html

https://ria.ru/20230211/festival-1851463359.html

https://ria.ru/20230220/vodka-1853123958.html

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