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Праздничные конструкции и тематические плакаты украсили Москву к Масленице - РИА Новости, 20.02.2023
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Праздничные конструкции и тематические плакаты украсили Москву к Масленице
Праздничные конструкции и тематические плакаты украсили Москву к Масленице - РИА Новости, 20.02.2023
Праздничные конструкции и тематические плакаты украсили Москву к Масленице
Более 260 праздничных конструкций и свыше 500 тематических плакатов украсили Москву к Масленице, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:58
2023-02-20T16:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
масленица
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 260 праздничных конструкций и свыше 500 тематических плакатов украсили Москву к Масленице, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Разноцветные чайники, светящиеся самовары, световые арки с изображением солнца и яркие ленты: более 260 праздничных конструкций и свыше 500 тематических плакатов украсили город к Широкой Масленице", - говорится в сообщении. Отмечается, что на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах можно увидеть тематические плакаты, посвященные проводам зимы, а 22, 24-26 февраля яркие открытки украсят медиафасады домов №8 и №28 на Новом Арбате. "На домах-книжках на Новом Арбате в эти дни покажем красочный видеоролик, посвященный Широкой Масленице", - добавили в сообщении.
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москва, масленица, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Масленица, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
16:58 20.02.2023
 

Праздничные конструкции и тематические плакаты украсили Москву к Масленице

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыБолее 260 праздничных конструкций и свыше 500 тематических плакатов украсили Москву к Масленице
Более 260 праздничных конструкций и свыше 500 тематических плакатов украсили Москву к Масленице - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Более 260 праздничных конструкций и свыше 500 тематических плакатов украсили Москву к Масленице
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 260 праздничных конструкций и свыше 500 тематических плакатов украсили Москву к Масленице, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Разноцветные чайники, светящиеся самовары, световые арки с изображением солнца и яркие ленты: более 260 праздничных конструкций и свыше 500 тематических плакатов украсили город к Широкой Масленице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах можно увидеть тематические плакаты, посвященные проводам зимы, а 22, 24-26 февраля яркие открытки украсят медиафасады домов №8 и №28 на Новом Арбате.
"На домах-книжках на Новом Арбате в эти дни покажем красочный видеоролик, посвященный Широкой Масленице", - добавили в сообщении.
Участник анимационной программы, одетый в праздничный костюм, во время открытия фестиваля Московская масленица на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМасленицаГородское хозяйство МосквыОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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