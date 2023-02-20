https://ria.ru/20230220/maslenitsa-1853208028.html
Праздничные конструкции и тематические плакаты украсили Москву к Масленице
Праздничные конструкции и тематические плакаты украсили Москву к Масленице - РИА Новости, 20.02.2023
Праздничные конструкции и тематические плакаты украсили Москву к Масленице
Более 260 праздничных конструкций и свыше 500 тематических плакатов украсили Москву к Масленице, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:58
2023-02-20T16:58
2023-02-20T16:58
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 260 праздничных конструкций и свыше 500 тематических плакатов украсили Москву к Масленице, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Разноцветные чайники, светящиеся самовары, световые арки с изображением солнца и яркие ленты: более 260 праздничных конструкций и свыше 500 тематических плакатов украсили город к Широкой Масленице", - говорится в сообщении. Отмечается, что на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах можно увидеть тематические плакаты, посвященные проводам зимы, а 22, 24-26 февраля яркие открытки украсят медиафасады домов №8 и №28 на Новом Арбате. "На домах-книжках на Новом Арбате в эти дни покажем красочный видеоролик, посвященный Широкой Масленице", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20230220/maslenitsa-1853087154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, масленица, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы
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