https://ria.ru/20230220/maslenitsa-1853112963.html

Гулянья с угощениями на фестивале "Московская Масленица"

Гулянья с угощениями на фестивале "Московская Масленица" - РИА Новости, 20.02.2023

Гулянья с угощениями на фестивале "Московская Масленица"

В столице в самом разгаре красочный фестиваль, где можно попробовать самые вкусные блины, освоить старинное ремесло и отправить подарок участникам СВО... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:33

2023-02-20T16:33

2023-02-20T16:41

фото

москва

масленица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853111407_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_ada6a861e5e6d079a23aca87cfe98144.jpg

В столице в самом разгаре красочный фестиваль, где можно попробовать самые вкусные блины, освоить старинное ремесло и отправить подарок участникам СВО. "Московская Масленица" — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, москва, масленица