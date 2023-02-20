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Гулянья с угощениями на фестивале "Московская Масленица" - РИА Новости, 20.02.2023
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Гулянья с угощениями на фестивале "Московская Масленица"
Гулянья с угощениями на фестивале "Московская Масленица" - РИА Новости, 20.02.2023
Гулянья с угощениями на фестивале "Московская Масленица"
В столице в самом разгаре красочный фестиваль, где можно попробовать самые вкусные блины, освоить старинное ремесло и отправить подарок участникам СВО... РИА Новости, 20.02.2023
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москва
масленица
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В столице в самом разгаре красочный фестиваль, где можно попробовать самые вкусные блины, освоить старинное ремесло и отправить подарок участникам СВО. "Московская Масленица" — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, масленица
Фото, Москва, Масленица
16:33 20.02.2023 (обновлено: 16:41 20.02.2023)
 

Гулянья с угощениями на фестивале "Московская Масленица"

Читать ria.ru в
В столице в самом разгаре красочный фестиваль, где можно попробовать самые вкусные блины, освоить старинное ремесло и отправить подарок участникам СВО. "Московская Масленица" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

"Московская Масленица" — один из любимых фестивалей горожан, яркий и самый вкусный.

Народные гуляния на фестивале Московская Масленица в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
1 из 8

"Московская Масленица" — один из любимых фестивалей горожан, яркий и самый вкусный.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В этом году он проходит с 17 по 26 февраля на 23 городских площадках по всей столице.

Народные гуляния на фестивале Московская Масленица в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
2 из 8

В этом году он проходит с 17 по 26 февраля на 23 городских площадках по всей столице.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Посетителей ждет насыщенная культурная программа с выступлениями фольклорных коллективов и казачьих хоров.

Участницы фестиваля Московская Масленица в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
3 из 8

Посетителей ждет насыщенная культурная программа с выступлениями фольклорных коллективов и казачьих хоров.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Особое место организаторы отвели мастер-классам. Гостей знакомят с гончарным и столярным искусством, резьбой по дереву, росписью глиняных и деревянных изделий.

Участник фестиваля Московская Масленица в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
4 из 8

Особое место организаторы отвели мастер-классам. Гостей знакомят с гончарным и столярным искусством, резьбой по дереву, росписью глиняных и деревянных изделий.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Участники забавы "Перетягивание каната" на фестивале "Московская Масленица" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

Участники забавы Перетягивание каната на фестивале Московская Масленица в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
5 из 8

Участники забавы "Перетягивание каната" на фестивале "Московская Масленица" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

И все же главные герои фестиваля — блины. Их здесь более 50 видов: классические и цветные, дальневосточные и по-донецки, мордовские пачаты и удмуртские табани, сырные и безглютеновые.

Блин на тарелке на фестивале Московская Масленица на площади Революции в Москве
6 из 8

И все же главные герои фестиваля — блины. Их здесь более 50 видов: классические и цветные, дальневосточные и по-донецки, мордовские пачаты и удмуртские табани, сырные и безглютеновые.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

На площадках "Московской Масленицы" дадут не только попробовать блины, но и научат готовить.

Девушка на фестивале Московская Масленица на Тверской площади в Москве
7 из 8

На площадках "Московской Масленицы" дадут не только попробовать блины, но и научат готовить.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В этом году на масленичную неделю выпадает День защитника Отечества, и организаторы фестиваля подготовили специальную программу поздравлений участников СВО.

Народные гуляния на фестивале Московская Масленицав Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
8 из 8

В этом году на масленичную неделю выпадает День защитника Отечества, и организаторы фестиваля подготовили специальную программу поздравлений участников СВО.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ФотоМоскваМасленица
 
 
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