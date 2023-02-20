Гулянья с угощениями на фестивале "Московская Масленица"
"Московская Масленица" — один из любимых фестивалей горожан, яркий и самый вкусный.
"Московская Масленица" — один из любимых фестивалей горожан, яркий и самый вкусный.
В этом году он проходит с 17 по 26 февраля на 23 городских площадках по всей столице.
В этом году он проходит с 17 по 26 февраля на 23 городских площадках по всей столице.
Посетителей ждет насыщенная культурная программа с выступлениями фольклорных коллективов и казачьих хоров.
Посетителей ждет насыщенная культурная программа с выступлениями фольклорных коллективов и казачьих хоров.
Особое место организаторы отвели мастер-классам. Гостей знакомят с гончарным и столярным искусством, резьбой по дереву, росписью глиняных и деревянных изделий.
Особое место организаторы отвели мастер-классам. Гостей знакомят с гончарным и столярным искусством, резьбой по дереву, росписью глиняных и деревянных изделий.
Участники забавы "Перетягивание каната" на фестивале "Московская Масленица" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
Участники забавы "Перетягивание каната" на фестивале "Московская Масленица" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
И все же главные герои фестиваля — блины. Их здесь более 50 видов: классические и цветные, дальневосточные и по-донецки, мордовские пачаты и удмуртские табани, сырные и безглютеновые.
И все же главные герои фестиваля — блины. Их здесь более 50 видов: классические и цветные, дальневосточные и по-донецки, мордовские пачаты и удмуртские табани, сырные и безглютеновые.
На площадках "Московской Масленицы" дадут не только попробовать блины, но и научат готовить.
На площадках "Московской Масленицы" дадут не только попробовать блины, но и научат готовить.
В этом году на масленичную неделю выпадает День защитника Отечества, и организаторы фестиваля подготовили специальную программу поздравлений участников СВО.
В этом году на масленичную неделю выпадает День защитника Отечества, и организаторы фестиваля подготовили специальную программу поздравлений участников СВО.