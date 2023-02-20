https://ria.ru/20230220/maslenitsa-1853087154.html
Две трети россиян будут праздновать Масленицу, выяснил ВЦИОМ
Две трети россиян будут праздновать Масленицу, выяснил ВЦИОМ - РИА Новости, 20.02.2023
Две трети россиян будут праздновать Масленицу, выяснил ВЦИОМ
Две трети россиян (66%) празднуют Масленицу в этом году, в большинстве семей (76%) планируют печь блины, ещё 36% будут принимать гостей или ходить в гости,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:53
2023-02-20T10:53
2023-02-20T10:53
общество
россия
вциом
масленица
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Две трети россиян (66%) празднуют Масленицу в этом году, в большинстве семей (76%) планируют печь блины, ещё 36% будут принимать гостей или ходить в гости, следует из результатов опроса ВЦИОМ. "20 февраля в России отмечают начало Масленичной недели. Это один из самых массовых традиционных праздников — две трети россиян празднуют Масленицу (66%), среди них больше женщин (72%), чем мужчин (59%). Каждый третий признался, что не празднует Масленицу (31%)", - говорится в исследовании. Из результатов опроса следует, что среди православных граждан отмечают Масленицу 77%, не отмечают 20%. При этом среди исповедующих ислам каждый пятый россиянин сообщил, что празднует Масленицу (20%), 79% этого не делают. На вопрос о том, почему россияне празднуют Масленицу, больше половины респондентов (62%) ответили, что это традиции, унаследованные от предков, ещё 17% ответили, что это проводы зимы и встреча весны, 8% - отдых и возможность отвлечься, 7% - веселье. При этом, как следует из исследования, 8% продемонстрировали религиозное понимание Масленицы, о языческих корнях праздника вспомнили всего 2%. Отмечается, что в большинстве семей (76%) планируют печь блины на Масленицу, принимать гостей или ходить в гости собираются 36% россиян, а поучаствовать в народных гуляньях планируют 32% опрошенных, есть мясо и мясные продукты на Масленицу планируют 13%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11 февраля 2023 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230220/maslenitsa-1852340627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вциом, масленица
Общество, Россия, ВЦИОМ, Масленица
Две трети россиян будут праздновать Масленицу, выяснил ВЦИОМ
ВЦИОМ: две трети россиян будут праздновать Масленицу, большинство собирается печь блины
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Две трети россиян (66%) празднуют Масленицу в этом году, в большинстве семей (76%) планируют печь блины, ещё 36% будут принимать гостей или ходить в гости, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
"20 февраля в России
отмечают начало Масленичной недели. Это один из самых массовых традиционных праздников — две трети россиян празднуют Масленицу (66%), среди них больше женщин (72%), чем мужчин (59%). Каждый третий признался, что не празднует Масленицу (31%)", - говорится в исследовании.
Из результатов опроса следует, что среди православных граждан отмечают Масленицу 77%, не отмечают 20%. При этом среди исповедующих ислам каждый пятый россиянин сообщил, что празднует Масленицу (20%), 79% этого не делают.
На вопрос о том, почему россияне празднуют Масленицу, больше половины респондентов (62%) ответили, что это традиции, унаследованные от предков, ещё 17% ответили, что это проводы зимы и встреча весны, 8% - отдых и возможность отвлечься, 7% - веселье. При этом, как следует из исследования, 8% продемонстрировали религиозное понимание Масленицы, о языческих корнях праздника вспомнили всего 2%.
Отмечается, что в большинстве семей (76%) планируют печь блины на Масленицу, принимать гостей или ходить в гости собираются 36% россиян, а поучаствовать в народных гуляньях планируют 32% опрошенных, есть мясо и мясные продукты на Масленицу планируют 13%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11 февраля 2023 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.