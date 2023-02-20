Рейтинг@Mail.ru
Две трети россиян будут праздновать Масленицу, выяснил ВЦИОМ - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/maslenitsa-1853087154.html
Две трети россиян будут праздновать Масленицу, выяснил ВЦИОМ
Две трети россиян будут праздновать Масленицу, выяснил ВЦИОМ - РИА Новости, 20.02.2023
Две трети россиян будут праздновать Масленицу, выяснил ВЦИОМ
Две трети россиян (66%) празднуют Масленицу в этом году, в большинстве семей (76%) планируют печь блины, ещё 36% будут принимать гостей или ходить в гости,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:53
2023-02-20T10:53
общество
россия
вциом
масленица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850940157_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3210b306047fb5e9ce9fd0007707bfef.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Две трети россиян (66%) празднуют Масленицу в этом году, в большинстве семей (76%) планируют печь блины, ещё 36% будут принимать гостей или ходить в гости, следует из результатов опроса ВЦИОМ. "20 февраля в России отмечают начало Масленичной недели. Это один из самых массовых традиционных праздников — две трети россиян празднуют Масленицу (66%), среди них больше женщин (72%), чем мужчин (59%). Каждый третий признался, что не празднует Масленицу (31%)", - говорится в исследовании. Из результатов опроса следует, что среди православных граждан отмечают Масленицу 77%, не отмечают 20%. При этом среди исповедующих ислам каждый пятый россиянин сообщил, что празднует Масленицу (20%), 79% этого не делают. На вопрос о том, почему россияне празднуют Масленицу, больше половины респондентов (62%) ответили, что это традиции, унаследованные от предков, ещё 17% ответили, что это проводы зимы и встреча весны, 8% - отдых и возможность отвлечься, 7% - веселье. При этом, как следует из исследования, 8% продемонстрировали религиозное понимание Масленицы, о языческих корнях праздника вспомнили всего 2%. Отмечается, что в большинстве семей (76%) планируют печь блины на Масленицу, принимать гостей или ходить в гости собираются 36% россиян, а поучаствовать в народных гуляньях планируют 32% опрошенных, есть мясо и мясные продукты на Масленицу планируют 13%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11 февраля 2023 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230220/maslenitsa-1852340627.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850940157_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_78b197221703e3fecc7cb106e943ed5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вциом, масленица
Общество, Россия, ВЦИОМ, Масленица
10:53 20.02.2023
 
Две трети россиян будут праздновать Масленицу, выяснил ВЦИОМ

ВЦИОМ: две трети россиян будут праздновать Масленицу, большинство собирается печь блины

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкУчастник анимационной программы, одетый в праздничный костюм, во время открытия фестиваля "Московская масленица" на Манежной площади в Москве
Участник анимационной программы, одетый в праздничный костюм, во время открытия фестиваля Московская масленица на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Участник анимационной программы, одетый в праздничный костюм, во время открытия фестиваля "Московская масленица" на Манежной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Две трети россиян (66%) празднуют Масленицу в этом году, в большинстве семей (76%) планируют печь блины, ещё 36% будут принимать гостей или ходить в гости, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
"20 февраля в России отмечают начало Масленичной недели. Это один из самых массовых традиционных праздников — две трети россиян празднуют Масленицу (66%), среди них больше женщин (72%), чем мужчин (59%). Каждый третий признался, что не празднует Масленицу (31%)", - говорится в исследовании.
Опрос
Как вы отмечаете Масленицу?
Проголосовали:20921
17 февраля, 13:31
Из результатов опроса следует, что среди православных граждан отмечают Масленицу 77%, не отмечают 20%. При этом среди исповедующих ислам каждый пятый россиянин сообщил, что празднует Масленицу (20%), 79% этого не делают.
На вопрос о том, почему россияне празднуют Масленицу, больше половины респондентов (62%) ответили, что это традиции, унаследованные от предков, ещё 17% ответили, что это проводы зимы и встреча весны, 8% - отдых и возможность отвлечься, 7% - веселье. При этом, как следует из исследования, 8% продемонстрировали религиозное понимание Масленицы, о языческих корнях праздника вспомнили всего 2%.
Отмечается, что в большинстве семей (76%) планируют печь блины на Масленицу, принимать гостей или ходить в гости собираются 36% россиян, а поучаствовать в народных гуляньях планируют 32% опрошенных, есть мясо и мясные продукты на Масленицу планируют 13%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11 февраля 2023 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Участники Масленичных гуляний в рамках фестиваля Московская Масленица на площади Революции в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 01:28
Масленица
 
ОбществоРоссияВЦИОММасленица
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала