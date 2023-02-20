https://ria.ru/20230220/maslenitsa-1853087154.html

Две трети россиян будут праздновать Масленицу, выяснил ВЦИОМ

Две трети россиян будут праздновать Масленицу, выяснил ВЦИОМ - РИА Новости, 20.02.2023

Две трети россиян будут праздновать Масленицу, выяснил ВЦИОМ

Две трети россиян (66%) празднуют Масленицу в этом году, в большинстве семей (76%) планируют печь блины, ещё 36% будут принимать гостей или ходить в гости,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T10:53

2023-02-20T10:53

2023-02-20T10:53

общество

россия

вциом

масленица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850940157_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3210b306047fb5e9ce9fd0007707bfef.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Две трети россиян (66%) празднуют Масленицу в этом году, в большинстве семей (76%) планируют печь блины, ещё 36% будут принимать гостей или ходить в гости, следует из результатов опроса ВЦИОМ. "20 февраля в России отмечают начало Масленичной недели. Это один из самых массовых традиционных праздников — две трети россиян празднуют Масленицу (66%), среди них больше женщин (72%), чем мужчин (59%). Каждый третий признался, что не празднует Масленицу (31%)", - говорится в исследовании. Из результатов опроса следует, что среди православных граждан отмечают Масленицу 77%, не отмечают 20%. При этом среди исповедующих ислам каждый пятый россиянин сообщил, что празднует Масленицу (20%), 79% этого не делают. На вопрос о том, почему россияне празднуют Масленицу, больше половины респондентов (62%) ответили, что это традиции, унаследованные от предков, ещё 17% ответили, что это проводы зимы и встреча весны, 8% - отдых и возможность отвлечься, 7% - веселье. При этом, как следует из исследования, 8% продемонстрировали религиозное понимание Масленицы, о языческих корнях праздника вспомнили всего 2%. Отмечается, что в большинстве семей (76%) планируют печь блины на Масленицу, принимать гостей или ходить в гости собираются 36% россиян, а поучаствовать в народных гуляньях планируют 32% опрошенных, есть мясо и мясные продукты на Масленицу планируют 13%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11 февраля 2023 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230220/maslenitsa-1852340627.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, вциом, масленица