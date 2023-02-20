https://ria.ru/20230220/maslenitsa-1852340627.html

Масленица

Масленица - РИА Новости, 20.02.2023

Масленица

Масленица – это многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связан обычай печь блины, гуляния ряженых и другие языческие обряды. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T01:28

2023-02-20T01:28

2023-02-20T01:28

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Масленица – это многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связан обычай печь блины, гуляния ряженых и другие языческие обряды. Масленая неделя – просторечное название Сырной седмицы – последней недели перед 40-дневным Великим постом, который завершается праздником Пасхи.Сама Сырная седмица праздником не является. В 2023 году Масленицу будут отмечать с 20 по 26 февраля. По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи, что соответствует второй половине февраля – началу марта.Празднование Масленицы – древняя традиция, которая появилась на Руси еще до принятия ею христианства.В языческой Руси масленичная седмица, начинавшаяся в день весеннего равноденствия, стала наследницей более древней славянской Комоедицы, связанной с культом просыпавшегося весной медведя и получившей название от печеных комов из гороховой муки – прообразов позднейших блинов. Комоедица частично сохранилась в Белоруссии как часть масленичных празднований. Медведь на Руси остался одним из важных персонажей праздничных гуляний, однако, уступив главенство богине смерти и зимы Марене и богу солнца Яриле. Что касается масляного блина – символа солнца и жизни – он стал главным масленичным лакомством.После принятия христианства оказалось, что традиционное время праздника выпадает на Великий пост. Поскольку праздничное разгулье противоречило духу поста, Масленицу пришлось сместить на последнюю неделю перед Великим постом. В церковной традиции масленая седмица (неделя) именуется сырной или мясопустной – поскольку в воскресенье происходит заговенье на мясо. В Масленицу употреблять его уже нельзя, а остальные непостные продукты еще можно. При этом пост в среду и пятницу отменяется.В то время как улицы гудят весельем, церковные службы постепенно принимают постовой характер – в среду и пятницу не служится литургия, читается покаянная молитва Ефрема Сирина, в воскресенье вспоминается Адамово изгнание из рая и совершается чин прощения. Считается, что эти семь дней должны быть посвящены не разгулу и объедению, а примирению с ближними, прощению обид и подготовке к посту.Тем не менее, главными атрибутами народного праздника являются застолья и гулянья. Прощаясь на семь недель со скоромной пищей, за семь дней праздника люди стараются вдоволь наесться молочными продуктами, яйцами, рыбой и главным блюдом – блинами.Каждый день Масленицы имеет свое название и содержание.Понедельник называется "встреча". По традициям в этот день свекор со свекровью отправляли невестку на день к родителям, а вечером сами приходили к сватам в гости. Начинали печь блины.Во вторник на Руси были "заигрыши". Проходили смотрины невест, устраивались балаганы, по домам ходили ряженые.В среду-"лакомку" начиналось главное объедение, а тещи приглашали зятьев на блины.К четвергу-"разгуляю" веселье достигало апогея. В этот день устраивали кулачные бои и взятие снежного городка, а чучело зимы возили по деревне на колесе.В пятницу ("тещины вечерки") чествовали молодоженов, тещи приходили к зятьям на блины с ответным визитом.На "золовкины посиделки" – в субботу – молодые принимали остальную родню, невестки одаривали золовок. Прощеное воскресенье – последний день перед началом Великого поста. В этот день по христианской традиции просят прощения и троекратно целуются в знак примирения. После вечернего богослужения в храмах совершают особый чин прощения.По языческой же традиции праздновать заканчивали сжиганием чучела зимы, провожая Масленицу до следующего года. Гулянья на Масленицу, как и на Святки, на Руси были самыми массовыми. Первым признаком Масленицы было катание на лошадях: светское и народное. В Москве катались по кругу от Красной площади до нынешнего Электрозаводского моста (тогда это был Покровский мост) или вокруг Кремля и по Красной площади. Эти районы на время празднеств освобождались от движения.На улицах обязательно ставили катальные горы и качели. В частных владениях горки могли быть небольшими, метров 10, а в публичных местах – 20-30 метров в высоту. Горы обливали водой по снегу, делали небольшой бортик по бокам. Внизу – сугробы, чтобы не разбиться при падении.Атрибутом всякого гулянья было торжище, где ставили палатки, павильоны и так называемый шатер – съестную и закусочную, а также распивочную. Здесь же продавались свистульки и лакомства.Порция блинов стоила недорого. На улице блины традиционно посыпали сахаром, так их было удобно есть. А со сметаной, рыбой, икрой и сладким блины подавали уже дома.Пекли их примерно так же, как и в наши дни. На улице ставили очажок либо использовали стационарную печь.Еще один атрибут гуляний – праздничные балаганы со зрелищами и концертами. Спектакли для таких представлений ставили специально, они длились 30-40 минут и шли один за другим без перерыва весь день. В дни Масленицы слабели сословные, имущественные, должностные различия. К столу могли быть приглашены люди незнатные, странники, нищие. Хождение друг к другу на блины родственников сближало их, давало удобный повод забыть обиды и недовольства, которые накопились за год.Церковное и народное восприятие Масленицы соединилось в интересном сочетании. Хотя ряд народных обычаев и имел языческие корни, со временем это содержание забылось, языческая почва утратилась, и сегодня сжигание чучела или поедание блинов есть просто дань традициям. В наши дни именно благодаря блинам многие и знают о существовании Масленицы.По данным ВЦИОМ, их по случаю праздника готовят почти 80% россиян, в то время как в гуляниях участвуют меньше половины. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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