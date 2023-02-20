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Российские десантники заняли выгодные позиции после наступления в ЛНР - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/lnr-1853044775.html
Российские десантники заняли выгодные позиции после наступления в ЛНР
Российские десантники заняли выгодные позиции после наступления в ЛНР - РИА Новости, 20.02.2023
Российские десантники заняли выгодные позиции после наступления в ЛНР
Российские десантники занимают выгодные позиции в ЛНР, применяя при наступлении боевые машины пехоты БМП-2М "Бережок", рассказал РИА Новости российский... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T04:04
2023-02-20T04:19
специальная военная операция на украине
бмп-2м
луганская народная республика
безопасность
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Российские десантники занимают выгодные позиции в ЛНР, применяя при наступлении боевые машины пехоты БМП-2М "Бережок", рассказал РИА Новости российский разведчик. "Противник недалеко, ближайший опорный пункт и ближайшие окопы находятся в 150-200 метрах от нас", - сказал он. По его словам, работать приходится аккуратно, при необходимости применяя бронетехнику. "Сейчас планируем произвести доразведку местности, затем завести группу закрепления, чтобы она заняла рубеж, указать им места наиболее выгодные, затем занять выгодные позиции с целью дальнейшего продвижения", - сказал собеседник агентства. При этом группа резерва находится рядом и выдвигается вперёд, поднося боеприпасы, пищу и воду после того, как группа займёт опорный пункт, рассказал десантник позывным "Птица".
https://ria.ru/20230211/spetsoperatsiya-1851359133.html
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бмп-2м, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, БМП-2М, Луганская Народная Республика, Безопасность
04:04 20.02.2023 (обновлено: 04:19 20.02.2023)
 
Российские десантники заняли выгодные позиции после наступления в ЛНР

Российские десантники заняли позиции в ЛНР, применяя при наступлении БМП-2М "Бережок"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Российские десантники занимают выгодные позиции в ЛНР, применяя при наступлении боевые машины пехоты БМП-2М "Бережок", рассказал РИА Новости российский разведчик.
"Противник недалеко, ближайший опорный пункт и ближайшие окопы находятся в 150-200 метрах от нас", - сказал он.
По его словам, работать приходится аккуратно, при необходимости применяя бронетехнику.
"Сейчас планируем произвести доразведку местности, затем завести группу закрепления, чтобы она заняла рубеж, указать им места наиболее выгодные, затем занять выгодные позиции с целью дальнейшего продвижения", - сказал собеседник агентства.
При этом группа резерва находится рядом и выдвигается вперёд, поднося боеприпасы, пищу и воду после того, как группа займёт опорный пункт, рассказал десантник позывным "Птица".
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Специальная военная операция на УкраинеБМП-2МЛуганская Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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