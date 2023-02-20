https://ria.ru/20230220/lavina-1853206885.html
В горах Красной Поляны сошла лавина
В горах Красной Поляны сошла лавина - РИА Новости, 20.02.2023
В горах Красной Поляны сошла лавина
В горах Красной Поляны сошла лавина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:56
2023-02-20T16:56
2023-02-20T22:01
красная поляна
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СОЧИ, 20 фев — РИА Новости. В горах Красной Поляны сошла лавина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Уточняется, что сход снежной массы не вызвал больших разрушений.Позже стало известно, что лавина задела конструкцию "Сочигоргаза". Как пояснили в компании, сошел мост газовой службы. По предварительным данным, на время восстановительных работ некоторые районы отключат от газоснабжения.В пресс-службе курорта "Красная Поляна" заявили, что лавина не задела горнолыжные трассы. Тем не менее, их решили закрыть из-за угрозы дальнейшего схода снежных масс. Сейчас специалисты исследуют склоны.В свою очередь, некоторые трассы перекрыли и на курорте "Роза Хутор". Другие при этом работают штатно. В частности, для спуска доступна трасса на склоне "Лаура" курорта "Газпром". Там уточнили, что сход лавин в этой местности невозможен из-за особенностей рельефа. Однако сейчас, как сообщили в пресс-службе, на канатных дорогах "Лауры" очередь — туристы с других курортов едут туда.Ранее в соцсетях появилась видео, как большая снежная лавина в горах Сочи сносит объемную металлическую конструкцию. В Сочи до 20 февраля объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют в этот период мокрый снег и дождь в прибрежной зоне, а также сильные снегопады в горах. Накануне пресс-служба курорта "Красная Поляна" сообщила о закрытии всех трасс из-за лавинной опасности.
https://ria.ru/20230220/sochi-1853186109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красная поляна, сочи, россия, происшествия, новости - туризм, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Красная Поляна, Сочи, Россия, Происшествия, Новости - Туризм, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм
16:56 20.02.2023 (обновлено: 22:01 20.02.2023)
В горах Красной Поляны сошла лавина
В горах Красной Поляны сошла лавина и снесла объемную металлическую конструкцию
СОЧИ, 20 фев — РИА Новости. В горах Красной Поляны сошла лавина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Уточняется, что сход снежной массы не вызвал больших разрушений.
"Ситуация по Эсто-Садок под контролем. Задета оградительная сетка и снежная пушка. Пострадавших нет. Объект справляется самостоятельно", — сказали в ведомстве.
Позже стало известно, что лавина задела конструкцию "Сочигоргаза". Как пояснили в компании, сошел мост газовой службы. По предварительным данным, на время восстановительных работ некоторые районы отключат от газоснабжения.
В пресс-службе курорта "Красная Поляна" заявили, что лавина не задела горнолыжные трассы. Тем не менее, их решили закрыть из-за угрозы дальнейшего схода снежных масс. Сейчас специалисты исследуют склоны.
В свою очередь, некоторые трассы перекрыли и на курорте "Роза Хутор". Другие при этом работают штатно. В частности, для спуска доступна трасса на склоне "Лаура" курорта "Газпром". Там уточнили, что сход лавин в этой местности невозможен из-за особенностей рельефа. Однако сейчас, как сообщили в пресс-службе, на канатных дорогах "Лауры" очередь — туристы с других курортов едут туда.
Ранее в соцсетях появилась видео, как большая снежная лавина в горах Сочи
сносит объемную металлическую конструкцию.
В Сочи до 20 февраля объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют в этот период мокрый снег и дождь в прибрежной зоне, а также сильные снегопады в горах. Накануне пресс-служба курорта "Красная Поляна
" сообщила о закрытии всех трасс из-за лавинной опасности.