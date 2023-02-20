https://ria.ru/20230220/lavina-1853206885.html

В горах Красной Поляны сошла лавина

В горах Красной Поляны сошла лавина - РИА Новости, 20.02.2023

В горах Красной Поляны сошла лавина

В горах Красной Поляны сошла лавина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:56

2023-02-20T16:56

2023-02-20T22:01

красная поляна

сочи

россия

происшествия

новости - туризм

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/88723/14/887231422_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_f97003c1d9229605d4a5724db64807ce.jpg

СОЧИ, 20 фев — РИА Новости. В горах Красной Поляны сошла лавина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Уточняется, что сход снежной массы не вызвал больших разрушений.Позже стало известно, что лавина задела конструкцию "Сочигоргаза". Как пояснили в компании, сошел мост газовой службы. По предварительным данным, на время восстановительных работ некоторые районы отключат от газоснабжения.В пресс-службе курорта "Красная Поляна" заявили, что лавина не задела горнолыжные трассы. Тем не менее, их решили закрыть из-за угрозы дальнейшего схода снежных масс. Сейчас специалисты исследуют склоны.В свою очередь, некоторые трассы перекрыли и на курорте "Роза Хутор". Другие при этом работают штатно. В частности, для спуска доступна трасса на склоне "Лаура" курорта "Газпром". Там уточнили, что сход лавин в этой местности невозможен из-за особенностей рельефа. Однако сейчас, как сообщили в пресс-службе, на канатных дорогах "Лауры" очередь — туристы с других курортов едут туда.Ранее в соцсетях появилась видео, как большая снежная лавина в горах Сочи сносит объемную металлическую конструкцию. В Сочи до 20 февраля объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют в этот период мокрый снег и дождь в прибрежной зоне, а также сильные снегопады в горах. Накануне пресс-служба курорта "Красная Поляна" сообщила о закрытии всех трасс из-за лавинной опасности.

https://ria.ru/20230220/sochi-1853186109.html

красная поляна

сочи

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

красная поляна, сочи, россия, происшествия, новости - туризм, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)