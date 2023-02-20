https://ria.ru/20230220/kursk-1853085159.html

Курские силовые ведомства перевели на усиленный режим работы

Курские силовые ведомства перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 20.02.2023

Курские силовые ведомства перевели на усиленный режим работы

Курские силовые ведомства и дружинники с понедельника переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T10:45

2023-02-20T10:45

2023-02-20T10:45

безопасность

курская область

роман старовойт

день защитника отечества

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ВОРОНЕЖ, 20 фев - РИА Новости. Курские силовые ведомства и дружинники с понедельника переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Мы понимаем, что и 23 и 24 февраля возможны террористические проявления, диверсии, провокации. Поэтому с сегодняшнего числа, с 20 февраля, на территории Курской области, в соответствии с решением оперативного штаба, у нас все ведомства, силовой блок, наше уважаемое МВД, полицейские, Росгвардия, ФСБ, погрануправление, наши дружинники — все переведены на усиленный режим несения службы", — сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания. Глава региона обратился к главам районов и муниципалитетов с просьбой находиться на связи в период повышенного риска терактов. "Желтый" уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля. Его неоднократно продлевали, в последний раз 3 февраля продлили бессрочно. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230206/druzhina-1849971133.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, курская область, роман старовойт, день защитника отечества