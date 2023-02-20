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Курские силовые ведомства перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 20.02.2023
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Курские силовые ведомства перевели на усиленный режим работы
Курские силовые ведомства перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 20.02.2023
Курские силовые ведомства перевели на усиленный режим работы
Курские силовые ведомства и дружинники с понедельника переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:45
2023-02-20T10:45
безопасность
курская область
роман старовойт
день защитника отечества
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ВОРОНЕЖ, 20 фев - РИА Новости. Курские силовые ведомства и дружинники с понедельника переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Мы понимаем, что и 23 и 24 февраля возможны террористические проявления, диверсии, провокации. Поэтому с сегодняшнего числа, с 20 февраля, на территории Курской области, в соответствии с решением оперативного штаба, у нас все ведомства, силовой блок, наше уважаемое МВД, полицейские, Росгвардия, ФСБ, погрануправление, наши дружинники — все переведены на усиленный режим несения службы", — сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания. Глава региона обратился к главам районов и муниципалитетов с просьбой находиться на связи в период повышенного риска терактов. "Желтый" уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля. Его неоднократно продлевали, в последний раз 3 февраля продлили бессрочно. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
https://ria.ru/20230206/druzhina-1849971133.html
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безопасность, курская область, роман старовойт, день защитника отечества
Безопасность, Курская область, Роман Старовойт, День защитника Отечества
10:45 20.02.2023
 
Курские силовые ведомства перевели на усиленный режим работы

Курские силовые ведомства перевели на усиленный режим работы в преддверии 23 февраля

© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 20 фев - РИА Новости. Курские силовые ведомства и дружинники с понедельника переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Мы понимаем, что и 23 и 24 февраля возможны террористические проявления, диверсии, провокации. Поэтому с сегодняшнего числа, с 20 февраля, на территории Курской области, в соответствии с решением оперативного штаба, у нас все ведомства, силовой блок, наше уважаемое МВД, полицейские, Росгвардия, ФСБ, погрануправление, наши дружинники — все переведены на усиленный режим несения службы", — сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания. Глава региона обратился к главам районов и муниципалитетов с просьбой находиться на связи в период повышенного риска терактов.
"Желтый" уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля. Его неоднократно продлевали, в последний раз 3 февраля продлили бессрочно. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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БезопасностьКурская областьРоман СтаровойтДень защитника Отечества
 
 
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