Курские силовые ведомства перевели на усиленный режим работы
Курские силовые ведомства перевели на усиленный режим работы в преддверии 23 февраля
© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 фев - РИА Новости. Курские силовые ведомства и дружинники с понедельника переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Мы понимаем, что и 23 и 24 февраля возможны террористические проявления, диверсии, провокации. Поэтому с сегодняшнего числа, с 20 февраля, на территории Курской области, в соответствии с решением оперативного штаба, у нас все ведомства, силовой блок, наше уважаемое МВД, полицейские, Росгвардия, ФСБ, погрануправление, наши дружинники — все переведены на усиленный режим несения службы", — сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания. Глава региона обратился к главам районов и муниципалитетов с просьбой находиться на связи в период повышенного риска терактов.
"Желтый" уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля. Его неоднократно продлевали, в последний раз 3 февраля продлили бессрочно. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.