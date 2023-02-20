https://ria.ru/20230220/kuleba-1853296487.html
Украина не просила разместить иностранных военных в стране, заявил Кулеба
Украина не просила разместить иностранных военных в стране, заявил Кулеба - РИА Новости, 20.02.2023
Украина не просила разместить иностранных военных в стране, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никогда не просил о размещении в стране иностранного воинского контингента. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T22:34
2023-02-20T22:34
2023-02-20T22:34
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украина
киев
россия
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никогда не просил о размещении в стране иностранного воинского контингента. В начале ноября 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой. По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.
https://ria.ru/20230220/naemniki-1853054599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, дмитрий кулеба
В мире, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Кулеба
Украина не просила разместить иностранных военных в стране, заявил Кулеба
CNN: Кулеба заявил, что Киев никогда не просил о размещении в стране иностранных военных