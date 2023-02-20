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Мало кто на Западе верит в возможность Украины вернуть Крым, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/krym-1853197534.html
Мало кто на Западе верит в возможность Украины вернуть Крым, пишут СМИ
Мало кто на Западе верит в возможность Украины вернуть Крым, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2023
Мало кто на Западе верит в возможность Украины вернуть Крым, пишут СМИ
Мало кто из западных чиновников верит в то, что получение Киевом контроля над Крымом является реалистичной целью конфликта на Украине, пишет газета Financial... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:32
2023-02-20T16:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
республика крым
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мало кто из западных чиновников верит в то, что получение Киевом контроля над Крымом является реалистичной целью конфликта на Украине, пишет газета Financial Times. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". В Крыму в ответ на планы Киева не раз заявляли, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя, свою историю и память, добавив, что "сполна ударят в ответ" в случае атаки Киева. Там также назвали назвал самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853077620.html
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в мире, россия, украина, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Республика Крым
16:32 20.02.2023
 
Мало кто на Западе верит в возможность Украины вернуть Крым, пишут СМИ

FT: мало кто на Западе считает цель Украины вернуть контроль над Крымом реалистичной

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Прохожая на набережной в Алуште - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мало кто из западных чиновников верит в то, что получение Киевом контроля над Крымом является реалистичной целью конфликта на Украине, пишет газета Financial Times.
"Украинцы настаивают на том, что намерены вернуть себе всю оккупированную Россией территорию, включая Крым. Западные чиновники публично не противоречат этой цели. Но в частном порядке мало кто верит, что возвращение Крыма является реалистичной целью войны", - говорится в сообщении издания.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В Крыму в ответ на планы Киева не раз заявляли, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя, свою историю и память, добавив, что "сполна ударят в ответ" в случае атаки Киева. Там также назвали назвал самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.
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