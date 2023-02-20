https://ria.ru/20230220/krym-1853197534.html

Мало кто на Западе верит в возможность Украины вернуть Крым, пишут СМИ

Мало кто на Западе верит в возможность Украины вернуть Крым, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2023

Мало кто на Западе верит в возможность Украины вернуть Крым, пишут СМИ

Мало кто из западных чиновников верит в то, что получение Киевом контроля над Крымом является реалистичной целью конфликта на Украине, пишет газета Financial... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:32

2023-02-20T16:32

2023-02-20T16:32

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мало кто из западных чиновников верит в то, что получение Киевом контроля над Крымом является реалистичной целью конфликта на Украине, пишет газета Financial Times. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". В Крыму в ответ на планы Киева не раз заявляли, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя, свою историю и память, добавив, что "сполна ударят в ответ" в случае атаки Киева. Там также назвали назвал самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853077620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, республика крым