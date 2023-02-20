https://ria.ru/20230220/kosmos-1853052725.html

Орбиту МКС подготовили к возвращению корабля "Союз МС-22"

Орбиту МКС подготовили к возвращению корабля "Союз МС-22" - РИА Новости, 20.02.2023

Орбиту МКС подготовили к возвращению корабля "Союз МС-22"

Орбиту МКС подготовили к возвращению корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, сообщил в понедельник "Роскосмос". РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T08:14

2023-02-20T08:14

2023-02-20T08:14

наука

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Орбиту МКС подготовили к возвращению корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, сообщил в понедельник "Роскосмос". "Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения приземления беспилотного корабля "Союз МС-22", - говорится в сообщении. Отмечается, что маневр был проведен с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22", пристыкованного к российскому служебному модулю "Звезда". Они включились в 07.20 мск и проработали 958 секунд. "По предварительным данным, после выполнения маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,2 км и составила 418,9 км", - уточнили в "Роскосмосе". На корабле "Союз МС-22" 15 декабря 2022 года произошла разгерметизация системы терморегулирования после попадания в радиатор микрометеорита. Чтобы обезопасить экипаж - россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио, их было решено вернуть на следующем корабле - "Союзе МС-23", который 24 февраля отправится к МКС в беспилотном режиме. Отстыковка и возвращение на Землю "Союза МС-22" запланированы после прибытия на станцию нового корабля.

https://ria.ru/20230218/soyuz-1852859234.html

https://ria.ru/20230213/ms-22-1851798526.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)