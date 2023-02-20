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Орбиту МКС подготовили к возвращению корабля "Союз МС-22" - РИА Новости, 20.02.2023
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Наука
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Орбиту МКС подготовили к возвращению корабля "Союз МС-22"
Орбиту МКС подготовили к возвращению корабля "Союз МС-22" - РИА Новости, 20.02.2023
Орбиту МКС подготовили к возвращению корабля "Союз МС-22"
Орбиту МКС подготовили к возвращению корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, сообщил в понедельник "Роскосмос". РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T08:14
2023-02-20T08:14
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международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Орбиту МКС подготовили к возвращению корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, сообщил в понедельник "Роскосмос". "Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения приземления беспилотного корабля "Союз МС-22", - говорится в сообщении. Отмечается, что маневр был проведен с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22", пристыкованного к российскому служебному модулю "Звезда". Они включились в 07.20 мск и проработали 958 секунд. "По предварительным данным, после выполнения маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,2 км и составила 418,9 км", - уточнили в "Роскосмосе". На корабле "Союз МС-22" 15 декабря 2022 года произошла разгерметизация системы терморегулирования после попадания в радиатор микрометеорита. Чтобы обезопасить экипаж - россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио, их было решено вернуть на следующем корабле - "Союзе МС-23", который 24 февраля отправится к МКС в беспилотном режиме. Отстыковка и возвращение на Землю "Союза МС-22" запланированы после прибытия на станцию нового корабля.
https://ria.ru/20230218/soyuz-1852859234.html
https://ria.ru/20230213/ms-22-1851798526.html
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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
08:14 20.02.2023
 
Орбиту МКС подготовили к возвращению корабля "Союз МС-22"

"Роскосмос": орбиту МКС подготовили к возвращению неисправного корабля "Союз МС-22"

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Орбиту МКС подготовили к возвращению корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, сообщил в понедельник "Роскосмос".
"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения приземления беспилотного корабля "Союз МС-22", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что маневр был проведен с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22", пристыкованного к российскому служебному модулю "Звезда". Они включились в 07.20 мск и проработали 958 секунд.
"По предварительным данным, после выполнения маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,2 км и составила 418,9 км", - уточнили в "Роскосмосе".
На корабле "Союз МС-22" 15 декабря 2022 года произошла разгерметизация системы терморегулирования после попадания в радиатор микрометеорита. Чтобы обезопасить экипаж - россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио, их было решено вернуть на следующем корабле - "Союзе МС-23", который 24 февраля отправится к МКС в беспилотном режиме. Отстыковка и возвращение на Землю "Союза МС-22" запланированы после прибытия на станцию нового корабля.
Нарушение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля Союз МС-22 с разгерметизированной системой охлаждения - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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