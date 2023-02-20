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В Москве за сутки госпитализировали 108 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 108 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 20.02.2023
В Москве за сутки госпитализировали 108 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1940 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:15
2023-02-20T11:15
2023-02-20T11:15
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1940 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Накануне было выявлено 2547 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 401 430 случаев коронавируса, выздоровели 3 197 595 человек, умерли 48 112 человек.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Россия
В Москве за сутки госпитализировали 108 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1940 новых случаев COVID-19, умерли десять человек