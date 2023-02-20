https://ria.ru/20230220/korobka-1853179322.html
В прокуратуре рассказали подробности ЧП со взрывом посылки в Новой Москве
В прокуратуре рассказали подробности ЧП со взрывом посылки в Новой Москве - РИА Новости, 20.02.2023
В прокуратуре рассказали подробности ЧП со взрывом посылки в Новой Москве
Коробку, вспыхнувшую в руках девушки в Москве, оставил у подъезда неизвестный, а обнаружила соседка пострадавшей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:18
2023-02-20T15:18
2023-02-20T15:18
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Коробку, вспыхнувшую в руках девушки в Москве, оставил у подъезда неизвестный, а обнаружила соседка пострадавшей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Утром 20 февраля в жилом доме на ул. 2-я Изумрудная пострадавшая открыла коробку, оставленную неизвестным лицом около подъезда, на которой были указаны ее фамилия и имя. После вскрытия произошло возгорание коробки, девушке оказана медицинская помощь", - говорится в релизе. В прокуратуре уточнили, что коробку обнаружила соседка, проживающая в том же подъезде, и сказала маме 22-летней девушки. Ранее представитель экстренных служб столицы заявил РИА Новости, что девушка получила ожоги лица и рук при взрыве, по предварительной информации, косметического аэрозольного баллончика, заказанного через интернет. У столичного главка МВД несколько иная версия - травмы получены "при открытии подарочной коробки". Правоохранители выясняют все обстоятельства.
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РИА Новости
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происшествия, новая москва
Происшествия, Новая Москва
В прокуратуре рассказали подробности ЧП со взрывом посылки в Новой Москве
Мужчина оставил коробку, взорвавшуюся в руках у девушки в Новой Москве, у подъезда
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Коробку, вспыхнувшую в руках девушки в Москве, оставил у подъезда неизвестный, а обнаружила соседка пострадавшей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Утром 20 февраля в жилом доме на ул. 2-я Изумрудная пострадавшая открыла коробку, оставленную неизвестным лицом около подъезда, на которой были указаны ее фамилия и имя. После вскрытия произошло возгорание коробки, девушке оказана медицинская помощь", - говорится в релизе.
В прокуратуре уточнили, что коробку обнаружила соседка, проживающая в том же подъезде, и сказала маме 22-летней девушки.
Ранее представитель экстренных служб столицы заявил РИА Новости, что девушка получила ожоги лица и рук при взрыве, по предварительной информации, косметического аэрозольного баллончика, заказанного через интернет. У столичного главка МВД несколько иная версия - травмы получены "при открытии подарочной коробки". Правоохранители выясняют все обстоятельства.