https://ria.ru/20230220/korobka-1853179322.html

В прокуратуре рассказали подробности ЧП со взрывом посылки в Новой Москве

В прокуратуре рассказали подробности ЧП со взрывом посылки в Новой Москве - РИА Новости, 20.02.2023

В прокуратуре рассказали подробности ЧП со взрывом посылки в Новой Москве

Коробку, вспыхнувшую в руках девушки в Москве, оставил у подъезда неизвестный, а обнаружила соседка пострадавшей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:18

2023-02-20T15:18

2023-02-20T15:18

происшествия

новая москва

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Коробку, вспыхнувшую в руках девушки в Москве, оставил у подъезда неизвестный, а обнаружила соседка пострадавшей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Утром 20 февраля в жилом доме на ул. 2-я Изумрудная пострадавшая открыла коробку, оставленную неизвестным лицом около подъезда, на которой были указаны ее фамилия и имя. После вскрытия произошло возгорание коробки, девушке оказана медицинская помощь", - говорится в релизе. В прокуратуре уточнили, что коробку обнаружила соседка, проживающая в том же подъезде, и сказала маме 22-летней девушки. Ранее представитель экстренных служб столицы заявил РИА Новости, что девушка получила ожоги лица и рук при взрыве, по предварительной информации, косметического аэрозольного баллончика, заказанного через интернет. У столичного главка МВД несколько иная версия - травмы получены "при открытии подарочной коробки". Правоохранители выясняют все обстоятельства.

https://ria.ru/20230220/podozrevaemyy-1853178706.html

новая москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новая москва