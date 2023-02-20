https://ria.ru/20230220/konflikt-1853153920.html
Париж способствует эскалации конфликта на Украине, заявили во Франции
Париж способствует эскалации конфликта на Украине, заявили во Франции - РИА Новости, 20.02.2023
Париж способствует эскалации конфликта на Украине, заявили во Франции
Франция, поставляя оружие Украине, вносит вклад в эскалацию конфликта, риски которого сейчас "значительны", заявила вице-президент партии экс-кандидата в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:00
2023-02-20T14:00
2023-02-20T14:00
в мире
украина
франция
марион марешаль-ле пен
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ПАРИЖ, 20 фев – РИА Новости. Франция, поставляя оружие Украине, вносит вклад в эскалацию конфликта, риски которого сейчас "значительны", заявила вице-президент партии экс-кандидата в президенты крайне правых взглядов Эрика Земмура "Отвоевание" (Reconquete), бывший депутат Нацсобрания Франции Марион Марешаль. "Франция не только поставила оружие Украине, включая гаубицы Caesar, но и "допускает" поставки танков, "не исключает" отправку боевых самолетов, - я думаю, что Франция, поставляя оружие, скорее внесет вклад в эскалацию, чем поможет найти баланс", - заявила политик в эфире телеканала CNEWS в понедельник. Она отметила, что есть много способов подержать Украину, в том числе, финансово или обучая кадры, "но поставки оружия – это крайне опасно". "Мы начинаем с боеприпасов, потом артиллерия, танки, в какой момент мы остановимся? В какой момент это перестанет быть легитимным?", - сказала она. Марион Марешаль отметила, что, на ее взгляд, "сейчас риски эскалации конфликта значительны". Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. По словам главы минобороны Франции Себастьяна Лекорню, 14 колесных танков AMX-10RC должны прибыть на Украину в конце следующей недели. Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Также Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230219/neokolonializm-1852876820.html
https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, марион марешаль-ле пен
В мире, Украина, Франция, Марион Марешаль-Ле Пен
Париж способствует эскалации конфликта на Украине, заявили во Франции
Политик Марешаль: Франция, поставляя оружие Украине, способствует эскалации конфликта
ПАРИЖ, 20 фев – РИА Новости.
Франция, поставляя оружие Украине, вносит вклад в эскалацию конфликта, риски которого сейчас "значительны", заявила
вице-президент партии экс-кандидата в президенты крайне правых взглядов Эрика Земмура "Отвоевание" (Reconquete), бывший депутат Нацсобрания Франции Марион Марешаль.
"Франция не только поставила оружие Украине, включая гаубицы Caesar, но и "допускает" поставки танков, "не исключает" отправку боевых самолетов, - я думаю, что Франция, поставляя оружие, скорее внесет вклад в эскалацию, чем поможет найти баланс", - заявила политик в эфире телеканала CNEWS в понедельник.
Она отметила, что есть много способов подержать Украину, в том числе, финансово или обучая кадры, "но поставки оружия – это крайне опасно".
"Мы начинаем с боеприпасов, потом артиллерия, танки, в какой момент мы остановимся? В какой момент это перестанет быть легитимным?", - сказала она.
Марион Марешаль отметила, что, на ее взгляд, "сейчас риски эскалации конфликта значительны".
Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. По словам главы минобороны Франции Себастьяна Лекорню
, 14 колесных танков AMX-10RC должны прибыть на Украину в конце следующей недели.
Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву
дополнительные 12 гаубиц Caesar. Также Италия
и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной.
РФ
ранее направила всем странам, включая США
, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО
"играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.