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В 80 поликлиниках Подмосковья заработали детские комнаты - РИА Новости, 20.02.2023
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Новости Подмосковья
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В 80 поликлиниках Подмосковья заработали детские комнаты
В 80 поликлиниках Подмосковья заработали детские комнаты - РИА Новости, 20.02.2023
В 80 поликлиниках Подмосковья заработали детские комнаты
Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов рассказал, что в 80 поликлиниках Московской области заработали детские комнаты. В будущем там будут проводить праздничные... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:43
2023-02-20T16:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 фев —РИА Новости.Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов рассказал, что в 80 поликлиниках Московской области заработали детские комнаты. В будущем там будут проводить праздничные мероприятия, сообщил телеканал "360".В комнате дети могут рисовать, смотреть мультфильмы или играть во время ожидания визита к врачу. Одну из таких детских комнат недавно открыли в поликлинике в Реутове."Мы будем стараться с администрацией поликлиники здесь проводить различные мероприятия, например новогодние, и стараться обновлять детские книжки и игры, чтобы дети смогли пообщаться здесь с друзьями и провести в ожидании приема время максимально интересно", – сказал Ефимов.В детской комнате любой желающий может оставить подарок для ребенка. Для этого там подготовлены специальные коробки.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:43 20.02.2023
 

В 80 поликлиниках Подмосковья заработали детские комнаты

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкОткрытие нового вокзального комплекса Восточный
Открытие нового вокзального комплекса Восточный - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 фев —РИА Новости.Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов рассказал, что в 80 поликлиниках Московской области заработали детские комнаты. В будущем там будут проводить праздничные мероприятия, сообщил телеканал "360".
В комнате дети могут рисовать, смотреть мультфильмы или играть во время ожидания визита к врачу. Одну из таких детских комнат недавно открыли в поликлинике в Реутове.
"Мы будем стараться с администрацией поликлиники здесь проводить различные мероприятия, например новогодние, и стараться обновлять детские книжки и игры, чтобы дети смогли пообщаться здесь с друзьями и провести в ожидании приема время максимально интересно", – сказал Ефимов.
В детской комнате любой желающий может оставить подарок для ребенка. Для этого там подготовлены специальные коробки.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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