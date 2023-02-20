https://ria.ru/20230220/komnata-1853201378.html

В 80 поликлиниках Подмосковья заработали детские комнаты

В 80 поликлиниках Подмосковья заработали детские комнаты - РИА Новости, 20.02.2023

В 80 поликлиниках Подмосковья заработали детские комнаты

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов рассказал, что в 80 поликлиниках Московской области заработали детские комнаты. В будущем там будут проводить праздничные... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:43

2023-02-20T16:43

2023-02-20T16:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 фев —РИА Новости.Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов рассказал, что в 80 поликлиниках Московской области заработали детские комнаты. В будущем там будут проводить праздничные мероприятия, сообщил телеканал "360".В комнате дети могут рисовать, смотреть мультфильмы или играть во время ожидания визита к врачу. Одну из таких детских комнат недавно открыли в поликлинике в Реутове."Мы будем стараться с администрацией поликлиники здесь проводить различные мероприятия, например новогодние, и стараться обновлять детские книжки и игры, чтобы дети смогли пообщаться здесь с друзьями и провести в ожидании приема время максимально интересно", – сказал Ефимов.В детской комнате любой желающий может оставить подарок для ребенка. Для этого там подготовлены специальные коробки.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)