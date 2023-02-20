https://ria.ru/20230220/kndr-1853212829.html

КНДР может провести ядерное испытание, считают южнокорейские военные

КНДР может провести ядерное испытание, считают южнокорейские военные - РИА Новости, 20.02.2023

КНДР может провести ядерное испытание, считают южнокорейские военные

Южнокорейские военные полагают, что КНДР может понадобиться провести ядерное испытание в рамках разработки уменьшенной ядерной боеголовки для применения на... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:14

2023-02-20T17:14

2023-02-20T17:14

в мире

южная корея

японское море

пхеньян

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 20 фев – РИА Новости. Южнокорейские военные полагают, что КНДР может понадобиться провести ядерное испытание в рамках разработки уменьшенной ядерной боеголовки для применения на снарядах сверхкрупной реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщил источник из армии Южной Кореи на закрытом брифинге для журналистов. "Полагаем, что в настоящий момент возможности Северной Кореи по установке ядерного боезаряда на снаряды сверхкрупной РСЗО ограничены. В связи с этим может потребоваться дополнительное ядерное испытание. Необходимо уменьшить размер ядерной боеголовки, чтобы снизить ее диаметр и тяжесть, поэтому ключевым является вопрос, есть ли (у КНДР – ред.) такие технологии", - заявил военный. Ранее сообщалось, что Северная Корея подтвердила пуск двух снарядов такой РСЗО в сторону Японского моря в понедельник утром, они пролетели 395 и 337 километров соответственно. По данным южнокорейских военных, дальность полета составила 390 и 340 километров. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) заявило, что указанные РСЗО 600-миллиметрового калибра — это "новейшая система", входящая в число "стратегических ядерных ударных средств" КНДР, и Пхеньян обладает достаточным их количеством, по одной установке на каждый аэродром противника.

https://ria.ru/20230218/g7-1852895180.html

https://ria.ru/20230220/kndr-1853042700.html

южная корея

японское море

пхеньян

кндр (северная корея)

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в мире, южная корея, японское море, пхеньян, кндр (северная корея)