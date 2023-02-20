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Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет - РИА Новости, 20.02.2023
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Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет
Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет - РИА Новости, 20.02.2023
Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет
Правительство Японии заявило Северной Корее решительный протест в связи с ракетными пусками в понедельник, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T03:03
2023-02-20T03:03
япония
пекин
в мире
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ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Правительство Японии заявило Северной Корее решительный протест в связи с ракетными пусками в понедельник, сообщило агентство Киодо. Протест был передан по дипломатическим каналам через посольство в Пекине. Ранее министерство обороны Японии уточнило, что Северная Корея произвела два ракетных пуска, высота полета первой ракеты составила 100 километров, дальность полета – 400 километров, второй – соответственно 50 и 350 километров. Согласно данным министерства обороны, с западного побережья Северной Кореи было проведено два ракетных пуска в восточном направлении. Также со ссылкой на южнокорейских военных агентство сообщает, что это были баллистические ракеты малой дальности. Пуски проведены из провинции Пхёнан-Намдо. Ранее сообщалось о трех пусках в понедельник. Затем министерство обороны сообщило, что было выпущено "несколько ракет", а впоследствии уточнило, что пусков было два. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Информации об ущербе, причиненном воздушным и морским судам, к этому часу нет. Всего с начала года КНДР провела три ракетных пуска, за прошлый год было осуществлено 37 пусков.
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япония, пекин, в мире
Япония, Пекин, В мире
03:03 20.02.2023
 
Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет

"Киодо": Япония заявила КНДР решительный протест в связи с ракетными пусками в понедельник

CC BY-SA 3.0 / Rs1421 / Ministry-of-Foreign-Affairs-JapanЗдание Министерства иностранных дел Японии
Здание Министерства иностранных дел Японии - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
CC BY-SA 3.0 / Rs1421 / Ministry-of-Foreign-Affairs-Japan
Здание Министерства иностранных дел Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Правительство Японии заявило Северной Корее решительный протест в связи с ракетными пусками в понедельник, сообщило агентство Киодо.
Протест был передан по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.
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Ранее министерство обороны Японии уточнило, что Северная Корея произвела два ракетных пуска, высота полета первой ракеты составила 100 километров, дальность полета – 400 километров, второй – соответственно 50 и 350 километров.
Согласно данным министерства обороны, с западного побережья Северной Кореи было проведено два ракетных пуска в восточном направлении. Также со ссылкой на южнокорейских военных агентство сообщает, что это были баллистические ракеты малой дальности. Пуски проведены из провинции Пхёнан-Намдо.
Ранее сообщалось о трех пусках в понедельник. Затем министерство обороны сообщило, что было выпущено "несколько ракет", а впоследствии уточнило, что пусков было два. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Информации об ущербе, причиненном воздушным и морским судам, к этому часу нет.
Всего с начала года КНДР провела три ракетных пуска, за прошлый год было осуществлено 37 пусков.
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