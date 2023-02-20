https://ria.ru/20230220/kndr-1853042843.html

Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет

Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет - РИА Новости, 20.02.2023

Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет

Правительство Японии заявило Северной Корее решительный протест в связи с ракетными пусками в понедельник, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T03:03

2023-02-20T03:03

2023-02-20T03:03

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ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Правительство Японии заявило Северной Корее решительный протест в связи с ракетными пусками в понедельник, сообщило агентство Киодо. Протест был передан по дипломатическим каналам через посольство в Пекине. Ранее министерство обороны Японии уточнило, что Северная Корея произвела два ракетных пуска, высота полета первой ракеты составила 100 километров, дальность полета – 400 километров, второй – соответственно 50 и 350 километров. Согласно данным министерства обороны, с западного побережья Северной Кореи было проведено два ракетных пуска в восточном направлении. Также со ссылкой на южнокорейских военных агентство сообщает, что это были баллистические ракеты малой дальности. Пуски проведены из провинции Пхёнан-Намдо. Ранее сообщалось о трех пусках в понедельник. Затем министерство обороны сообщило, что было выпущено "несколько ракет", а впоследствии уточнило, что пусков было два. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Информации об ущербе, причиненном воздушным и морским судам, к этому часу нет. Всего с начала года КНДР провела три ракетных пуска, за прошлый год было осуществлено 37 пусков.

https://ria.ru/20230219/kndr-1852924070.html

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япония, пекин, в мире