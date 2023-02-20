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Зеленский заявил, что хотел бы видеть Китай в качестве сторонника - РИА Новости, 20.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/kitay-1853187888.html
Зеленский заявил, что хотел бы видеть Китай в качестве сторонника
Зеленский заявил, что хотел бы видеть Китай в качестве сторонника - РИА Новости, 20.02.2023
Зеленский заявил, что хотел бы видеть Китай в качестве сторонника
Если Китайская народная республика и Российская Федерация объединятся, то возможна третья мировая война, вместо этого Украина хотела бы Китай в качестве... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:49
2023-02-20T15:49
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Если Китайская народная республика и Российская Федерация объединятся, то возможна третья мировая война, вместо этого Украина хотела бы Китай в качестве союзника, заявил Владимир Зеленский в интервью Welt. "Если Китай вступил бы в союз с Россией, была бы мировая война, и я думаю, Китай это осознает", - заявил Зеленский. Также украинский президент заявил, что не видит никаких признаков военной поддержки РФ со стороны КНР. "На самом деле, я хотел бы иметь их на своей стороне", - добавил Зеленский. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США располагают информацией о том, что Китай якобы раздумывает о "летальной" военной помощи России, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах. До сих пор, по его утверждению, частные китайские компании оказывали России максимум "нелетальную" поддержку. Оружие на поле боя украинского конфликта поставляют США, а не Китай, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать на других ответственность, заявил позже официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
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в мире, китай, россия, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:49 20.02.2023
 
Зеленский заявил, что хотел бы видеть Китай в качестве сторонника

Зеленский заявил, что опасается третьей мировой войны в случае союза России и Китая

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Если Китайская народная республика и Российская Федерация объединятся, то возможна третья мировая война, вместо этого Украина хотела бы Китай в качестве союзника, заявил Владимир Зеленский в интервью Welt.
"Если Китай вступил бы в союз с Россией, была бы мировая война, и я думаю, Китай это осознает", - заявил Зеленский.
Также украинский президент заявил, что не видит никаких признаков военной поддержки РФ со стороны КНР. "На самом деле, я хотел бы иметь их на своей стороне", - добавил Зеленский.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США располагают информацией о том, что Китай якобы раздумывает о "летальной" военной помощи России, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах. До сих пор, по его утверждению, частные китайские компании оказывали России максимум "нелетальную" поддержку. Оружие на поле боя украинского конфликта поставляют США, а не Китай, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать на других ответственность, заявил позже официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 00:28
Блинкен пригрозил Ван И последствиями в случае помощи России в спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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