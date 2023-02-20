https://ria.ru/20230220/kitay-1852758862.html

Без шансов: саудиты сдали Китай России

Без шансов: саудиты сдали Китай России - РИА Новости, 20.02.2023

Без шансов: саудиты сдали Китай России

В КНР резко вырос спрос на нефть. Главным поставщиком была Саудовская Аравия, однако лидерство перехватывает Россия, предлагая хорошие скидки. Местные НПЗ... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T08:00

2023-02-20T08:00

2023-02-20T08:13

экономика

цены на нефть

китай

россия

саудовская аравия

опек

международное энергетическое агентство

saudi aramco

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. В КНР резко вырос спрос на нефть. Главным поставщиком была Саудовская Аравия, однако лидерство перехватывает Россия, предлагая хорошие скидки. Местные НПЗ выстроились в очередь и за нефтепродуктами. Для Эр-Рияда это стало полной неожиданностью.Перехватила лидерствоВ 2022-м Москва значительно нарастила поставки углеводородов в Китай и Индию. Ключевые азиатские экономики активно поглощали сырье, которого лишился европейский рынок. Но в КНР лидировала по-прежнему Саудовская Аравия.По данным китайской таможни, из России поступило 86,25 миллиона тонн нефти — 1,72 миллиона баррелей в сутки, что на восемь процентов больше показателей 2021-го. У саудитов китайцы купили 87,49 миллиона тонн.Вторая экономика мира сильно зависит от импорта энергоресурсов: до 72% нефти и 45% газа приходит из-за рубежа.Поэтому никакое топливо для Пекина не лишнее. Россия уже лидировала в КНР — с мая по июль 2022-го. Но в августе Саудовская Аравия вернула первое место.Излишняя жадностьТак и происходит. Китайская экономика оживает, растет пассажиропоток, транспортный траффик, и огромный нефтеперерабатывающий сектор набирает обороты. Ожидается взлет потребления.По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2023-м мировой спрос на нефть увеличится на 1,9 миллиона баррелей в сутки — до рекордных 101,7 миллиона. Разумные ценыВ результате расстановка сил может поменяться уже во втором квартале. И это произойдет не только в КНР. Азия сделает ставку на российское сырье."Китайским переработчикам придется максимально расширить спотовые закупки у США и Бразилии, Анголы и Нигерии, но прежде всего у России", — отмечает OilPrice.По прогнозам Bloomberg, предстоят очередные масштабные закупки российского сырья китайскими гигантами PetroChina и CNOOC. В итоге суточный импорт прибавит еще полмиллиона.Добавить мазутаЭто касается и нефтепродуктов из России, от которых демонстративно отказалась Европа. Независимые китайские НПЗ уже присматриваются к мазуту.Причем Москва перенаправила существенную часть экспорта мазута и вакуумного газойля (ВГО) в Азию и на Ближний Восток еще до европейского эмбарго, вступившего в силу 5 февраля.По данным Kpler, в январе Китай приобрел в России рекордные 3,89 миллиона баррелей мазута. А мартовские поставки, по оценкам, вырастут почти вдвое — до 6,75 миллиона.Аналитики констатируют: Москва и Эр-Рияд схлестнулись в жесткой борьбе за крупнейшего в мире импортера сырой нефти. Побеждает пока Россия.

https://ria.ru/20230125/neft-1847358556.html

https://ria.ru/20230112/neft-1844484624.html

https://ria.ru/20230207/ekonomika-1850310747.html

китай

россия

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, китай, россия, саудовская аравия, опек, международное энергетическое агентство, saudi aramco, arab light