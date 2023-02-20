https://ria.ru/20230220/kino-1853096443.html

В прокате в России и СНГ за уикенд лидирует драма "Праведник"

В прокате в России и СНГ за уикенд лидирует драма "Праведник" - РИА Новости, 20.02.2023

В прокате в России и СНГ за уикенд лидирует драма "Праведник"

В прокате в России и СНГ за уикенд лидирует драма Сергея Урсуляка "Праведник" со сборами 120,5 миллионов рублей по неофициальным и предварительным данным, пишет РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T11:43

2023-02-20T11:43

2023-02-20T11:53

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В прокате в России и СНГ за уикенд лидирует драма Сергея Урсуляка "Праведник" со сборами 120,5 миллионов рублей по неофициальным и предварительным данным, пишет kinobusiness. Фильм основан на реальных событиях. В нем рассказывается о подвиге офицера Николая Киселева, которому в 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста "Яд Вашем" присвоил звание "Праведник народов мира". В августе — октябре 1942 года он спас 218 советских евреев. На второй строчке — "Чебурашка". Семейная лента о зверьке, который ищет друзей, за прошедшие выходные заработала 96,5 миллиона рублей. Картина уже стала самым кассовым отечественным фильмом в российском прокате — на ее счету в общей сложности более шести миллиардов рублей. Третьей стала эротическая драма "Непослушная", чья касса пополнилась на 78,2 миллиона рублей. Александр Петров сыграл главу строительной компании, увлеченного студенткой — девушка выступила против его планов застройки лесопарка. Четвертое место у блокбастера Marvel "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (Страны СНГ без России и Белоруссии). Сборы — 72 миллиона рублей. Это третий фильм о супергерое, который при помощи высокотехнологичного костюма может увеличиваться и уменьшаться. Закрывает пятерку лидеров мультфильм "Снежная королева: Разморозка", заработавший 42,6 миллиона рублей. Главная героиня — дочь Снежной королевы. Вместе с Каем и Гердой ей предстоит спасти мир от вечной зимы, а заодно научиться управлять своими способностями.

https://ria.ru/20230216/cheburashka-1852494879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, сборы, что посмотреть