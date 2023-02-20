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В прокате в России и СНГ за уикенд лидирует драма "Праведник" - РИА Новости, 20.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230220/kino-1853096443.html
В прокате в России и СНГ за уикенд лидирует драма "Праведник"
В прокате в России и СНГ за уикенд лидирует драма "Праведник" - РИА Новости, 20.02.2023
В прокате в России и СНГ за уикенд лидирует драма "Праведник"
В прокате в России и СНГ за уикенд лидирует драма Сергея Урсуляка "Праведник" со сборами 120,5 миллионов рублей по неофициальным и предварительным данным, пишет РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:43
2023-02-20T11:53
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В прокате в России и СНГ за уикенд лидирует драма Сергея Урсуляка "Праведник" со сборами 120,5 миллионов рублей по неофициальным и предварительным данным, пишет kinobusiness. Фильм основан на реальных событиях. В нем рассказывается о подвиге офицера Николая Киселева, которому в 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста "Яд Вашем" присвоил звание "Праведник народов мира". В августе — октябре 1942 года он спас 218 советских евреев. На второй строчке — "Чебурашка". Семейная лента о зверьке, который ищет друзей, за прошедшие выходные заработала 96,5 миллиона рублей. Картина уже стала самым кассовым отечественным фильмом в российском прокате — на ее счету в общей сложности более шести миллиардов рублей. Третьей стала эротическая драма "Непослушная", чья касса пополнилась на 78,2 миллиона рублей. Александр Петров сыграл главу строительной компании, увлеченного студенткой — девушка выступила против его планов застройки лесопарка. Четвертое место у блокбастера Marvel "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (Страны СНГ без России и Белоруссии). Сборы — 72 миллиона рублей. Это третий фильм о супергерое, который при помощи высокотехнологичного костюма может увеличиваться и уменьшаться. Закрывает пятерку лидеров мультфильм "Снежная королева: Разморозка", заработавший 42,6 миллиона рублей. Главная героиня — дочь Снежной королевы. Вместе с Каем и Гердой ей предстоит спасти мир от вечной зимы, а заодно научиться управлять своими способностями.
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новости культуры, кино и сериалы, сборы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Сборы, что посмотреть
11:43 20.02.2023 (обновлено: 11:53 20.02.2023)
 
В прокате в России и СНГ за уикенд лидирует драма "Праведник"

В прокате в России и СНГ за уикенд лидирует драма "Праведник" со сборами 120,5 миллиона

© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип Кадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма Праведник
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В прокате в России и СНГ за уикенд лидирует драма Сергея Урсуляка "Праведник" со сборами 120,5 миллионов рублей по неофициальным и предварительным данным, пишет kinobusiness.
Фильм основан на реальных событиях. В нем рассказывается о подвиге офицера Николая Киселева, которому в 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста "Яд Вашем" присвоил звание "Праведник народов мира". В августе — октябре 1942 года он спас 218 советских евреев.
На второй строчке — "Чебурашка". Семейная лента о зверьке, который ищет друзей, за прошедшие выходные заработала 96,5 миллиона рублей. Картина уже стала самым кассовым отечественным фильмом в российском прокате — на ее счету в общей сложности более шести миллиардов рублей.
Третьей стала эротическая драма "Непослушная", чья касса пополнилась на 78,2 миллиона рублей. Александр Петров сыграл главу строительной компании, увлеченного студенткой — девушка выступила против его планов застройки лесопарка.
© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка
1 из 4
Кадр из фильма "Чебурашка"
© Централ Партнершип (2022)
© Фото предоставлено пресс-службой OkkoАлександр Петров на съемках фильма "Непослушная"
Александр Петров на съемках фильма Непослушная
2 из 4
Александр Петров на съемках фильма "Непослушная"
© Фото предоставлено пресс-службой Okko
© Marvel Studios Inc. (2023)Кадр из фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания"
Кадр из фильма Человек-муравей и Оса: Квантомания
3 из 4
Кадр из фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания"
© Marvel Studios Inc. (2023)
© Анимационная студия Воронеж, Кинокомпания CTB (2022)Кадр из мультфильма "Снежная королева: Разморозка"
Кадр из мультфильма Снежная королева: Разморозка
4 из 4
Кадр из мультфильма "Снежная королева: Разморозка"
© Анимационная студия Воронеж, Кинокомпания CTB (2022)
1 из 4
Кадр из фильма "Чебурашка"
© Централ Партнершип (2022)
2 из 4
Александр Петров на съемках фильма "Непослушная"
© Фото предоставлено пресс-службой Okko
3 из 4
Кадр из фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания"
© Marvel Studios Inc. (2023)
4 из 4
Кадр из мультфильма "Снежная королева: Разморозка"
© Анимационная студия Воронеж, Кинокомпания CTB (2022)
Четвертое место у блокбастера Marvel "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (Страны СНГ без России и Белоруссии). Сборы — 72 миллиона рублей. Это третий фильм о супергерое, который при помощи высокотехнологичного костюма может увеличиваться и уменьшаться.
Закрывает пятерку лидеров мультфильм "Снежная королева: Разморозка", заработавший 42,6 миллиона рублей. Главная героиня — дочь Снежной королевы. Вместе с Каем и Гердой ей предстоит спасти мир от вечной зимы, а заодно научиться управлять своими способностями.
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