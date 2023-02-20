https://ria.ru/20230220/kiev-1853149844.html
В Киев вместе с Байденом приехал его советник по нацбезопасности Салливан
В Киев вместе с Байденом приехал его советник по нацбезопасности Салливан - РИА Новости, 20.02.2023
В Киев вместе с Байденом приехал его советник по нацбезопасности Салливан
В Киев вместе с президентом США Джо Байденом приехал и его советник по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщило украинское интернет-издание... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:44
2023-02-20T13:44
2023-02-20T13:45
в мире
сша
джо байден
джейк салливан
украина
киев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Киев вместе с президентом США Джо Байденом приехал и его советник по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". "В Киев с Байденом приехал и его советник по нацбезопасности Джон Салливан", - написало издание со ссылкой на фото, опубликованное главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в его Telegram-канале. СМИ ранее сообщили, что президент США находится в Киеве, куда прибыл утром в понедельник на поезде. Указывалось, что он провел встречу с Зеленским в Михайловском соборе. Позже Зеленский подтвердил визит Байдена, назвав его "чрезвычайно важным проявлением поддержки".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, джейк салливан, украина, киев
В мире, США, Джо Байден, Джейк Салливан, Украина, Киев
13:44 20.02.2023 (обновлено: 13:45 20.02.2023)
В Киев вместе с Байденом приехал его советник по нацбезопасности Салливан
Страна.ua: в Киев помимо Байдена приехал его советник по нацбезопасности Салливан