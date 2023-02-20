https://ria.ru/20230220/kiev-1853149844.html

В Киев вместе с Байденом приехал его советник по нацбезопасности Салливан

В Киев вместе с Байденом приехал его советник по нацбезопасности Салливан - РИА Новости, 20.02.2023

В Киев вместе с Байденом приехал его советник по нацбезопасности Салливан

В Киев вместе с президентом США Джо Байденом приехал и его советник по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщило украинское интернет-издание... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:44

2023-02-20T13:44

2023-02-20T13:45

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Киев вместе с президентом США Джо Байденом приехал и его советник по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". "В Киев с Байденом приехал и его советник по нацбезопасности Джон Салливан", - написало издание со ссылкой на фото, опубликованное главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в его Telegram-канале. СМИ ранее сообщили, что президент США находится в Киеве, куда прибыл утром в понедельник на поезде. Указывалось, что он провел встречу с Зеленским в Михайловском соборе. Позже Зеленский подтвердил визит Байдена, назвав его "чрезвычайно важным проявлением поддержки".

https://ria.ru/20230220/kiev-1853139091.html

сша

украина

киев

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Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, джейк салливан, украина, киев