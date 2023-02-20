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СМИ предположили, почему в центре Киева перекрыли улицы - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/kiev-1853084227.html
СМИ предположили, почему в центре Киева перекрыли улицы
СМИ предположили, почему в центре Киева перекрыли улицы - РИА Новости, 20.02.2023
СМИ предположили, почему в центре Киева перекрыли улицы
В центре Киева перекрыты улицы из-за приезда иностранных делегаций, пишет украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:42
2023-02-20T10:46
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
джо байден
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В центре Киева перекрыты улицы из-за приезда иностранных делегаций, пишет украинское интернет-издание "Страна.ua". Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что в понедельник перекрыли ряд улиц в центре Киева. "Гигантские пробки в Киеве после перекрытия центра города. Пишут о приезде в столицу иностранных делегаций", - сообщило издание. Как пишет СМИ, пользователи в социальных сетях уже начали выдвигать предположения, что в Киев может приехать президент США Джо Байден, который в понедельник начинает двухдневный визит в Польшу. На Украине 20 февраля отмечают день памяти "небесной сотни". "Небесной сотней" на Украине называют погибших в столкновениях на Майдане в Киеве в разгар противостояния силовиков и радикалов в феврале 2014 года. Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
https://ria.ru/20230218/bayden-1852911687.html
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в мире, киев, украина, джо байден, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Джо Байден, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:42 20.02.2023 (обновлено: 10:46 20.02.2023)
 
СМИ предположили, почему в центре Киева перекрыли улицы

Страна.ua: в центре Киева перекрыли улицы из-за приезда в город иностранных делегаций

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В центре Киева перекрыты улицы из-за приезда иностранных делегаций, пишет украинское интернет-издание "Страна.ua".
Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что в понедельник перекрыли ряд улиц в центре Киева.
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"Гигантские пробки в Киеве после перекрытия центра города. Пишут о приезде в столицу иностранных делегаций", - сообщило издание. Как пишет СМИ, пользователи в социальных сетях уже начали выдвигать предположения, что в Киев может приехать президент США Джо Байден, который в понедельник начинает двухдневный визит в Польшу.
На Украине 20 февраля отмечают день памяти "небесной сотни". "Небесной сотней" на Украине называют погибших в столкновениях на Майдане в Киеве в разгар противостояния силовиков и радикалов в феврале 2014 года.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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