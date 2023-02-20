https://ria.ru/20230220/khatay-1853297399.html

Турецкие власти сообщили об отсутствии риска цунами в провинции Хатай

Турецкие власти сообщили об отсутствии риска цунами в провинции Хатай - РИА Новости, 20.02.2023

Турецкие власти сообщили об отсутствии риска цунами в провинции Хатай

Риска цунами после новых землетрясений на юго-востоке Турции на данный момент нет, предупреждение снято, заявил вице-президент страны Фуат Октай. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T22:43

2023-02-20T22:43

2023-02-20T22:43

в мире

хатай (провинция)

сильное землетрясение в турции и сирии

турция

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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Риска цунами после новых землетрясений на юго-востоке Турции на данный момент нет, предупреждение снято, заявил вице-президент страны Фуат Октай. Турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) вечером в понедельник сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай магнитудой 6,4 и 5,8 с интервалом в три минуты и призвало не приближаться к берегу. После этого произошли десятки афтершоков. AFAD предупреждало в понедельник жителей провинции Хатай о риске повышения уровня моря на 50 сантиметров. "Было предупреждение о цунами. Это двухчасовая процедура. Это метод, который всегда применяется. В настоящее время такого риска нет, и предупреждение было снято", - сообщил Октай на брифинге.

https://ria.ru/20230220/trassa-1853290255.html

хатай (провинция)

турция

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в мире, хатай (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии, турция