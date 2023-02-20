Рейтинг@Mail.ru
Турецкие власти сообщили об отсутствии риска цунами в провинции Хатай - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/khatay-1853297399.html
Турецкие власти сообщили об отсутствии риска цунами в провинции Хатай
Турецкие власти сообщили об отсутствии риска цунами в провинции Хатай - РИА Новости, 20.02.2023
Турецкие власти сообщили об отсутствии риска цунами в провинции Хатай
Риска цунами после новых землетрясений на юго-востоке Турции на данный момент нет, предупреждение снято, заявил вице-президент страны Фуат Октай. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T22:43
2023-02-20T22:43
в мире
хатай (провинция)
сильное землетрясение в турции и сирии
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850481474_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_8e03ed46d462243f36f3a10d8acaf722.jpg
АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Риска цунами после новых землетрясений на юго-востоке Турции на данный момент нет, предупреждение снято, заявил вице-президент страны Фуат Октай. Турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) вечером в понедельник сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай магнитудой 6,4 и 5,8 с интервалом в три минуты и призвало не приближаться к берегу. После этого произошли десятки афтершоков. AFAD предупреждало в понедельник жителей провинции Хатай о риске повышения уровня моря на 50 сантиметров. "Было предупреждение о цунами. Это двухчасовая процедура. Это метод, который всегда применяется. В настоящее время такого риска нет, и предупреждение было снято", - сообщил Октай на брифинге.
https://ria.ru/20230220/trassa-1853290255.html
хатай (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850481474_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_02c60ac0077b602f85fa835f9cb48c51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хатай (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии, турция
В мире, Хатай (провинция), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Турция
22:43 20.02.2023
 
Турецкие власти сообщили об отсутствии риска цунами в провинции Хатай

Вице-президент Турции Октай сообщил об отсутствии риска цунами после землетрясений в Хатае

© AP Photo / IHAПоследствия землетрясения в турецком Хатае
Последствия землетрясения в турецком Хатае - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / IHA
Последствия землетрясения в турецком Хатае. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Риска цунами после новых землетрясений на юго-востоке Турции на данный момент нет, предупреждение снято, заявил вице-президент страны Фуат Октай.
Турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) вечером в понедельник сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай магнитудой 6,4 и 5,8 с интервалом в три минуты и призвало не приближаться к берегу. После этого произошли десятки афтершоков. AFAD предупреждало в понедельник жителей провинции Хатай о риске повышения уровня моря на 50 сантиметров.
"Было предупреждение о цунами. Это двухчасовая процедура. Это метод, который всегда применяется. В настоящее время такого риска нет, и предупреждение было снято", - сообщил Октай на брифинге.
Последствия землетрясения в турецком Хатае - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 21:33
Источник сообщил о разрушении автотрассы в Турции после новых толчков
 
В миреХатай (провинция)Сильное землетрясение в Турции и СирииТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала